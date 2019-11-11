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Сборная Украины собралась в Киеве перед матчами с Эстонией и Сербией (фото, видео)

16:49, 11 ноября 2019
Футбол
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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Кроме Александра Зинченко, который восстанавливается в Англии, все остальные футболисты, имеющие повреждения различной степени тяжести, прибыли в расположение сборной и будут обследоваться у главного врача национальной команды Артура Глущенко.

В том числе приехал и форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, получивший травму в игре с "Динамо" накануне.

фото: УАФ

14 ноября в Запорожье команда Андрея Шевченко проведет товарищеский матч против сборной Эстонии, а 17 ноября завершит отборочный цикл на Евро-2020 матчем против Сербии.  

Напомним, "желто-синие" досрочно гарантировали себе выход на чемпионат Европы.  

УНИАН ранее сообщал о том, что итальянский тренер из штаба Шевченко сделал татуировку с гербом и флагом Украины.

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Теги: #футбол#сборная Украины