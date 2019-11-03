цей матеріал доступний українською

Полузащитник сборной Украины забил третий гол в сезоне за бельгийский клуб

22:57, 03 ноября 2019
Футбол
146 0
Роман Безус провел на поле 64 минуты / фото: twitter.com/kaagent

На 48-й минуте Безус дальним ударом сравнял счет в матче.

Читайте такжеСезон за три месяца: форвард сборной Украины Яремчук установил личный рекорд результативности

Полузащитник был заменен на 64-й минуте, а "Гент" в итоге одержал победу со счетом 3:1.

Для Безуса этот гол стал первым с 4 августа и третьим в двенадцати матчах за "Гент" в текущем сезоне. 

Что касается еще двух украинцев в составе "Гента", то Игорь Пластун провел на поле весь матч, а Роман Яремчук был заменен на 76-й минуте.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Пластун и Яремчук помогли "Генту" избежать поражения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Роман Безус