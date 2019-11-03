Полузащитник сборной Украины забил третий гол в сезоне за бельгийский клуб
22:57, 03 ноября 2019Футбол
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Роман Безус помог "Генту" одержать победу в матче чемпионата Бельгии.
Роман Безус провел на поле 64 минуты / фото: twitter.com/kaagent
Украинский полузащитник Роман Безус отличился забитым голом в матче чемпионата Бельгии между "Гентом" и "Сент-Трюйденом".
На 48-й минуте Безус дальним ударом сравнял счет в матче.
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Полузащитник был заменен на 64-й минуте, а "Гент" в итоге одержал победу со счетом 3:1.
Для Безуса этот гол стал первым с 4 августа и третьим в двенадцати матчах за "Гент" в текущем сезоне.
Что касается еще двух украинцев в составе "Гента", то Игорь Пластун провел на поле весь матч, а Роман Яремчук был заменен на 76-й минуте.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Пластун и Яремчук помогли "Генту" избежать поражения.
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