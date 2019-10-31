УАФ дисквалифицировала бразильского легионера Шахтера на три матча

Алан Патрик пропустит второй подряд матч с "Динамо".

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) вынес решения по дисквалификациям и штрафам.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик дисквалифицирован на три матча за удаление в матче 12-го тура УПЛ против "Александрии" (0:0).

Один матч 28-летний игрок уже пропустил против "Динамо" (1:2) в 1/8 финала Кубка Украины. Также бразилец не выйдет на поле в следующих двух турах УПЛ - против "Карпат" 2 ноября и "Динамо" 10-го.

Два матча дисквалификации получил полузащитник "Динамо" Александр Андриевский за удаление в 10-м туре молодежного первенства.

Кроме того, клуб Первой лиги "Рух" оштрафован на 500 тысяч гривен за высказывания президента Григория Козловского в адрес арбитров матча 1/16 финала Кубка Украины против "Мариуполя".

Также команда из Винников лишена трех очков, но эта часть наказания остается условной.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" впервые за десять лет не сыграет в финале Кубка Украины.