"Голос за щедрое вознаграждение": появились документы о подкупе Россией чиновников ФИФА за право провести ЧМ-2018 (фото)

Россия могла подкупить участников голосования.

Telegram-канал Black Mirror выложил фрагменты взломанной переписки бывшего главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова в 2010 году с информацией о возможном подкупе чиновников ФИФА перед голосованием о месте проведения чемпионата мира-2018.

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Об этом сообщает The Insider.

В письме заместителя гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Александра Джорджадзе, которое, помимо Капкова, было адресовано Аркадию Дворковичу и помощнику члена правительства РФ Игоря Шувалова Александру Плутнику, были собраны досье на членов Исполкома ФИФА.

В этих досье указывалось, как можно заполучить голос того или иного чиновника. Например, Франк Беккенбауэр мог бы склониться в пользу заявки России за "щедрое вознаграждение его советника", а в других документах также появилась цифра 1,5 миллиона евро. На Мишеля Платини можно было воздействовать через коммерческих партнеров УЕФА.

В документе есть также досье на Зеппа Блаттера и других чиновников, которых предлагалось просто купить напрямую.

2 декабря 2010 года в Цюрихе по итогам голосования Россия выиграла право проведения ЧМ-2018 уже во втором туре, набрав более половины голосов.

УНИАН ранее сообщал, что ФИФА ответила на обвинение в фальсификации результатов премии The Best.