Евро-2020: итоговые турнирные таблицы отборочного этапа

55 сборных вели борьбу за попадание на чемпионат Европы-2020.

С 21 марта по 19 ноября 2019 года в Европе проходил отборочный турнир на Евро-2020. Участие в квалификации принимали 55 сборных, в том числе национальная команда Украины, которая выступала в группе В.

По две лучшие команды из каждой группы получили прямые путевки на европейское первенство. Еще четыре путевки будут разыграны с 26 по 31 марта в матчах плей-офф с участием 16 победителей групп Лиги наций УЕФА.

Квалификация Евро-2020. Итоговое положение команд

(жирным выделены команды, которые вышли на Евро-2020)

Группа А № Команда И В Н П М О 1 Англия 8 7 0 1 37-6 21 2 Чехия 8 5 0 3 13-11 15 3 Косово 8 3 2 3 13-16 11 4 Болгария 8 1 3 4 6-17 6 5 Черногория 8 0 3 5 3-22 3

Группа В № Команда И В Н П М О 1 Украина 8 6 2 0 17-4 20 2 Португалия 8 5 2 1 22-6 17 3 Сербия 8 4 2 2 17-17 14 4 Люксембург 8 1 1 6 7-16 4 5 Литва 8 0 1 7 5-25 1

Группа С № Команда И В Н П М О 1 Германия 8 7 0 1 30-7 21 2 Нидерланды 8 6 1 1 24-7 19 3 Северная Ирландия 8 4 1 3 9-13 13 4 Беларусь 8 1 1 6 4-16 4 5 Эстония 8 0 1 7 2-26 1

Группа D № Команда И В Н П М О 1 Швейцария 8 5 2 1 19-6 17 2 Дания 8 4 4 0 23-6 16 3 Ирландия 8 3 4 1 7-5 13 4 Грузия 8 2 2 4 7-11 8 5 Гибралтар 8 0 0 8 3-31 0

Группа E № Команда И В Н П М О 1 Хорватия 8 5 2 1 17-7 17 2 Уэльс 8 4 2 2 10-6 14 3 Словакия 8 4 1 3 13-11 13 4 Венгрия 8 4 0 4 8-11 12 5 Азербайджан 8 0 1 7 5-18 1

Группа F № Команда И В Н П М О 1 Испания 10 8 2 0 31-5 26 2 Швеция 10 6 3 1 23-9 21 3 Норвегия 10 4 5 1 19-11 17 4 Румыния 10 4 2 4 17-15 14 5 Фарерские острова 10 1 0 9 4-30 3 6 Мальта 10 1 0 9 3-27 3

Группа G № Команда И В Н П М О 1 Польша 10 8 1 1 18-5 25 2 Австрия 10 6 1 3 19-9 19 3 Македония 10 4 2 4 12-13 14 4 Словения 10 4 2 4 16-11 14 5 Израиль 10 3 2 5 16-18 11 6 Латвия 10 1 0 9 3-28 3

Группа H № Команда И В Н П М О 1 Франция 10 8 1 1 25-6 25 2 Турция 10 7 2 1 18-3 23 3 Исландия 10 6 1 3 14-11 19 4 Албания 10 4 1 5 16-14 13 5 Андорра 10 1 1 8 3-20 4 6 Молдова 10 1 0 9 4-26 3

Группа I № Команда И В Н П М О 1 Бельгия 10 10 0 0 34-2 30 2 Россия 10 8 0 2 28-8 24 3 Шотландия 10 5 0 5 13-18 15 4 Кипр 10 3 1 6 14-14 10 5 Казахстан 10 3 1 6 12-14 10 6 Сан-Марино 10 0 0 10 1-46 0

Группа J № Команда И В Н П М О 1 Италия 10 10 0 0 37-4 30 2 Финляндия 10 6 0 4 16-10 18 3 Греция 10 4 2 4 12-14 14 4 Босния и Герцеговина 10 4 1 5 20-17 13 5 Армения 10 3 1 6 14-25 10 6 Лихтенштейн 10 0 2 8 2-31 2

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в двенадцати европейских городах.