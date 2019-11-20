Евро-2020: итоговые турнирные таблицы отборочного этапа
00:27, 20 ноября 2019Футбол
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55 сборных вели борьбу за попадание на чемпионат Европы-2020.
На Евро-2020 выйдут 24 сборные / uefa.com
С 21 марта по 19 ноября 2019 года в Европе проходил отборочный турнир на Евро-2020. Участие в квалификации принимали 55 сборных, в том числе национальная команда Украины, которая выступала в группе В.
По две лучшие команды из каждой группы получили прямые путевки на европейское первенство. Еще четыре путевки будут разыграны с 26 по 31 марта в матчах плей-офф с участием 16 победителей групп Лиги наций УЕФА.
Квалификация Евро-2020. Итоговое положение команд
(жирным выделены команды, которые вышли на Евро-2020)
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Англия
|8
|7
|0
|1
|37-6
|21
|2
|Чехия
|8
|5
|0
|3
|13-11
|15
|3
|Косово
|8
|3
|2
|3
|13-16
|11
|4
|Болгария
|8
|1
|3
|4
|6-17
|6
|5
|Черногория
|8
|0
|3
|5
|3-22
|3
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Украина
|8
|6
|2
|0
|17-4
|20
|2
|Португалия
|8
|5
|2
|1
|22-6
|17
|3
|Сербия
|8
|4
|2
|2
|17-17
|14
|4
|Люксембург
|8
|1
|1
|6
|7-16
|4
|5
|Литва
|8
|0
|1
|7
|5-25
|1
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Германия
|8
|7
|0
|1
|30-7
|21
|2
|Нидерланды
|8
|6
|1
|1
|24-7
|19
|3
|Северная Ирландия
|8
|4
|1
|3
|9-13
|13
|4
|Беларусь
|8
|1
|1
|6
|4-16
|4
|5
|Эстония
|8
|0
|1
|7
|2-26
|1
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Швейцария
|8
|5
|2
|1
|19-6
|17
|2
|Дания
|8
|4
|4
|0
|23-6
|16
|3
|Ирландия
|8
|3
|4
|1
|7-5
|13
|4
|Грузия
|8
|2
|2
|4
|7-11
|8
|5
|Гибралтар
|8
|0
|0
|8
|3-31
|0
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Хорватия
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|2
|Уэльс
|8
|4
|2
|2
|10-6
|14
|3
|Словакия
|8
|4
|1
|3
|13-11
|13
|4
|Венгрия
|8
|4
|0
|4
|8-11
|12
|5
|Азербайджан
|8
|0
|1
|7
|5-18
|1
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Испания
|10
|8
|2
|0
|31-5
|26
|2
|Швеция
|10
|6
|3
|1
|23-9
|21
|3
|Норвегия
|10
|4
|5
|1
|19-11
|17
|4
|Румыния
|10
|4
|2
|4
|17-15
|14
|5
|Фарерские острова
|10
|1
|0
|9
|4-30
|3
|6
|Мальта
|10
|1
|0
|9
|3-27
|3
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Польша
|10
|8
|1
|1
|18-5
|25
|2
|Австрия
|10
|6
|1
|3
|19-9
|19
|3
|Македония
|10
|4
|2
|4
|12-13
|14
|4
|Словения
|10
|4
|2
|4
|16-11
|14
|5
|Израиль
|10
|3
|2
|5
|16-18
|11
|6
|Латвия
|10
|1
|0
|9
|3-28
|3
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Франция
|10
|8
|1
|1
|25-6
|25
|2
|Турция
|10
|7
|2
|1
|18-3
|23
|3
|Исландия
|10
|6
|1
|3
|14-11
|19
|4
|Албания
|10
|4
|1
|5
|16-14
|13
|5
|Андорра
|10
|1
|1
|8
|3-20
|4
|6
|Молдова
|10
|1
|0
|9
|4-26
|3
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бельгия
|10
|10
|0
|0
|34-2
|30
|2
|Россия
|10
|8
|0
|2
|28-8
|24
|3
|Шотландия
|10
|5
|0
|5
|13-18
|15
|4
|Кипр
|10
|3
|1
|6
|14-14
|10
|5
|Казахстан
|10
|3
|1
|6
|12-14
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|0
|10
|1-46
|0
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Италия
|10
|10
|0
|0
|37-4
|30
|2
|Финляндия
|10
|6
|0
|4
|16-10
|18
|3
|Греция
|10
|4
|2
|4
|12-14
|14
|4
|Босния и Герцеговина
|10
|4
|1
|5
|20-17
|13
|5
|Армения
|10
|3
|1
|6
|14-25
|10
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|2
|8
|2-31
|2
Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в двенадцати европейских городах.
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