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Евро-2020: итоговые турнирные таблицы отборочного этапа

00:27, 20 ноября 2019
Футбол
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На Евро-2020 выйдут 24 сборные / uefa.com

С 21 марта по 19 ноября 2019 года в Европе проходил отборочный турнир на Евро-2020. Участие в квалификации принимали 55 сборных, в том числе национальная команда Украины, которая выступала в группе В.

По две лучшие команды из каждой группы получили прямые путевки на европейское первенство. Еще четыре путевки будут разыграны с 26 по 31 марта в матчах плей-офф с участием 16 победителей групп Лиги наций УЕФА.

Квалификация Евро-2020. Итоговое положение команд 

(жирным выделены команды, которые вышли на Евро-2020)

Группа А
КомандаИВНПМО
1Англия870137-621
2Чехия850313-1115
3Косово832313-1611
4Болгария81346-176
5Черногория80353-223

Группа В
КомандаИВНПМО
1Украина862017-420
2Португалия852122-617
3Сербия842217-1714
4Люксембург81167-164
5Литва80175-251

Группа С
КомандаИВНПМО
1Германия870130-721
2Нидерланды861124-719
3Северная Ирландия84139-1313
4Беларусь81164-164
5Эстония80172-261

Группа D
КомандаИВНПМО
1Швейцария852119-617
2Дания844023-616
3Ирландия83417-513
4Грузия82247-118
5Гибралтар80083-310

Группа E
КомандаИВНПМО
1Хорватия852117-717
2Уэльс842210-614
3Словакия841313-1113
4Венгрия84048-1112
5Азербайджан80175-181

Группа F
КомандаИВНПМО
1Испания1082031-526
2Швеция1063123-921
3Норвегия1045119-1117
4Румыния1042417-1514
5Фарерские острова101094-303
6Мальта101093-273

Группа G
КомандаИВНПМО
1Польша1081118-525
2Австрия1061319-919
3Македония1042412-1314
4Словения1042416-1114
5Израиль1032516-1811
6Латвия101093-283

 

Группа H
КомандаИВНПМО
1Франция1081125-625
2Турция1072118-323
3Исландия1061314-1119
4Албания1041516-1413
5Андорра101183-204
6Молдова101094-263

Группа I
КомандаИВНПМО
1Бельгия10100034-230
2Россия1080228-824
3Шотландия1050513-1815
4Кипр1031614-1410
5Казахстан1031612-1410
6Сан-Марино1000101-460

Группа J
КомандаИВНПМО
1Италия10100037-430
2Финляндия1060416-1018
3Греция1042412-1414
4Босния и Герцеговина1041520-1713
5Армения1031614-2510
6Лихтенштейн100282-312

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в двенадцати европейских городах.

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Теги: #Евро-2020 квалификация#Евро-2020