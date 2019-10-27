Лестер открыл сад в память о погибшем владельце клуба (видео)
21:56, 27 октября 2019Футбол
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Владелец и президент клуба АПЛ погиб в результате крушения вертолета.
Вишай Шривадханапрабха / фото: twitter.com/LCFC
Английский "Лестер" открыл мемориальный сад в честь погибшего владельца клуба Вишая Шривадханапрабхи.
Место памяти было открыто на месте трагедии в память всем погибшим. Болельщики смогут посещать сад ежедневно.
27 октября 2019 г.
Шривадханапрабха погиб ровно год назад. Президент находился на борту вертолета, который упал возле стадиона, разбился и загорелся. На борту также находились пилот, член экипажа и двое сотрудников клуба.
Именно при покойном президенте "лисы" сумели сенсационно завоевать титул в английской Премьер-лиге.
УНИАН ранее сообщал, что "Лестер" одержал самую крупную выездную победу в истории английского футбола.
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