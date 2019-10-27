Лестер открыл сад в память о погибшем владельце клуба (видео)

Владелец и президент клуба АПЛ погиб в результате крушения вертолета.

Английский "Лестер" открыл мемориальный сад в честь погибшего владельца клуба Вишая Шривадханапрабхи.

Место памяти было открыто на месте трагедии в память всем погибшим. Болельщики смогут посещать сад ежедневно.

Шривадханапрабха погиб ровно год назад. Президент находился на борту вертолета, который упал возле стадиона, разбился и загорелся. На борту также находились пилот, член экипажа и двое сотрудников клуба.

Именно при покойном президенте "лисы" сумели сенсационно завоевать титул в английской Премьер-лиге.

УНИАН ранее сообщал, что "Лестер" одержал самую крупную выездную победу в истории английского футбола.