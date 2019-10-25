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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 12-го тура

22:20, 25 октября 2019
Футбол
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В первом круге Шахтер обыграл Александрию со счетом 3:1 / фото: fco.com.ua

Расписание трансляций

26 октября

14.00. "Мариуполь" - "Колос"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Заря" - "Ворскла"

Трансляция: УНИАН ТВ

17.00. "Олимпик" - "Днепр-1"

Трансляция: "Футбол 2"

27 октября

14.00. "Львов" - "Десна"

Трансляция: "Футбол 1"

17.00. "Шахтер" - "Александрия"

Трансляция: "Футбол 1"

17.00. "Динамо" - "Карпаты"

Трансляция: "2+2"

Ранее УНИАН сообщал о том, что лучшим игроком 11-го тура УПЛ был признан защитник "Динамо".

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Теги: #Динамо#Шахтер#УПЛ#чемпионат Украины