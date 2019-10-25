Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 12-го тура
22:20, 25 октября 2019Футбол
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В чемпионате Украины по футболу стартует второй круг.
В первом круге Шахтер обыграл Александрию со счетом 3:1 / фото: fco.com.ua
26 и 27 октября будут сыграны матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги.
Расписание трансляций
26 октября
14.00. "Мариуполь" - "Колос"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Заря" - "Ворскла"
Трансляция: УНИАН ТВ
17.00. "Олимпик" - "Днепр-1"
Трансляция: "Футбол 2"
27 октября
14.00. "Львов" - "Десна"
Трансляция: "Футбол 1"
17.00. "Шахтер" - "Александрия"
Трансляция: "Футбол 1"
17.00. "Динамо" - "Карпаты"
Трансляция: "2+2"
Ранее УНИАН сообщал о том, что лучшим игроком 11-го тура УПЛ был признан защитник "Динамо".
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