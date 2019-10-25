Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 12-го тура

В чемпионате Украины по футболу стартует второй круг.

26 и 27 октября будут сыграны матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги. Расписание трансляций 26 октября 14.00. "Мариуполь" - "Колос" Трансляция: "Футбол 2" 17.00. "Заря" - "Ворскла" Трансляция: УНИАН ТВ 17.00. "Олимпик" - "Днепр-1" Трансляция: "Футбол 2" 27 октября 14.00. "Львов" - "Десна" Трансляция: "Футбол 1" 17.00. "Шахтер" - "Александрия" Трансляция: "Футбол 1" 17.00. "Динамо" - "Карпаты" Трансляция: "2+2" Ранее УНИАН сообщал о том, что лучшим игроком 11-го тура УПЛ был признан защитник "Динамо".

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