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Лига чемпионов: расписание матчей 22 октября, где смотреть

11:38, 23 октября 2019
Футбол
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Антонио Конте / REUTERS

В Украине телеканалы "Футбол 1/2" будут транслировать три игры.

Расписание матчей

Группа G. 19.55. "РБ Лейпциг" - "Зенит". Трансляция - "Футбол 2"

Группа Н. 19.55. "Аякс" - "Челси". Трансляция - "Футбол 1"

Группа Е. 22.00. "Зальцбург" - "Наполи"

Группа Е. 22.00. "Генк" - "Ливерпуль"

Группа F. 22.00. "Интер" - "Боруссия" Д. Трансляция - "Футбол 1".

Группа F. 22.00. "Славия" - "Барселона"

Группа G. 22.00. "Бенфика" - "Лион"

Группа Н. 22.00. "Лилль" - "Валенсия"

УНИАН ранее сообщал о результатах Лиги чемпионов 22 октября.

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Теги: #Барселона#Лига чемпионов#Челси#Интер#Ливерпуль#Боруссия Дортмунд#Наполи