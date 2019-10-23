Лига чемпионов: расписание матчей 22 октября, где смотреть

"Интер" будет принимать "Боруссию", "Челси" встретится с "Аяксом", а "Ливерпуль" сыграет в Бельгии.

23 октября пройдут очередные матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Свои поединки проведут команды из групп E, F, G и H. В Украине телеканалы "Футбол 1/2" будут транслировать три игры. Расписание матчей Группа G. 19.55. "РБ Лейпциг" - "Зенит". Трансляция - "Футбол 2" Группа Н. 19.55. "Аякс" - "Челси". Трансляция - "Футбол 1" Группа Е. 22.00. "Зальцбург" - "Наполи" Группа Е. 22.00. "Генк" - "Ливерпуль" Группа F. 22.00. "Интер" - "Боруссия" Д. Трансляция - "Футбол 1". Группа F. 22.00. "Славия" - "Барселона" Группа G. 22.00. "Бенфика" - "Лион" Группа Н. 22.00. "Лилль" - "Валенсия" УНИАН ранее сообщал о результатах Лиги чемпионов 22 октября.

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