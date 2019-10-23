Лига чемпионов: расписание матчей 22 октября, где смотреть
11:38, 23 октября 2019Футбол
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"Интер" будет принимать "Боруссию", "Челси" встретится с "Аяксом", а "Ливерпуль" сыграет в Бельгии.
Антонио Конте / REUTERS
23 октября пройдут очередные матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Свои поединки проведут команды из групп E, F, G и H.
В Украине телеканалы "Футбол 1/2" будут транслировать три игры.
Расписание матчей
Группа G. 19.55. "РБ Лейпциг" - "Зенит". Трансляция - "Футбол 2"
Группа Н. 19.55. "Аякс" - "Челси". Трансляция - "Футбол 1"
Группа Е. 22.00. "Зальцбург" - "Наполи"
Группа Е. 22.00. "Генк" - "Ливерпуль"
Группа F. 22.00. "Интер" - "Боруссия" Д. Трансляция - "Футбол 1".
Группа F. 22.00. "Славия" - "Барселона"
Группа G. 22.00. "Бенфика" - "Лион"
Группа Н. 22.00. "Лилль" - "Валенсия"
УНИАН ранее сообщал о результатах Лиги чемпионов 22 октября.
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