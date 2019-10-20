Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1: онлайн матча АПЛ

Вице-чемпион Англии играл на "Олд Траффорд".

В воскресенье, 20 октября, в девятом туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал на "Олд Траффорд" "Ливерпуль".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль".

АПЛ, 9-й тур

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1

Голы: Рэшфорд, 37 - Лаллана, 85

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Магуайр, Уан-Биссака, Линделеф, Рохо, Фред, Джеймс, Мактоминай, Перейра (Уильямс, 90+4), Рэшфорд (Марсьяль, 84)

Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Фабиньо, Вейналдум (Кейта, 82), Хендерсон (Лаллана, 71), Мане, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 60), Фирмино

Видео голов

Онлайн-трансляция матча

90+6 - Матч закончен! 1:1.

90+5 - Игроки "Ливерпуля" просили пенальти, но VAR подсказал, что нарушения не было.

90+4 - Уильямс вышел у "МЮ" вместо Перейры.

90+2 - Опасній удар от Окслейда-Чемберлена метров с семнадцати - рядом со штангой.

90 - Пять минут добавлено ко второму тайму.

88 - Александр-Арнолд красиво бил с лета - мяч пролетел над крестовиной ворот.

85 - ГООООЛ! "Ливерпуль" сравнял счет - 1:1! Прошел прострел с левого фланга, который на дальней штанге замкнул Лаллана. Не было офсайда, гол засчитан.

84 - Вместо Рэшфорда вышел Марсьяль.

83 - Опасно! Фред классно бил от угла штрафной - мяч разминулся с дальней штангой.

82 - Кейта вышел на поле вместо Вейналдума.

80 - Совершенно ничего не получается в атаке у "Ливерпуля".

76 - Фирмино пытался нанести удар головой после навеса со штрафного, но удар не получился - де Хеа завладел мячом без каких-либо трудностей.

73 - Фред в касание пробил с острого угла - удар получился сильным, но неточным.

71 - Вторая замена у "Ливерпуля". Лаллана вышел вместо Хендерсона.

70 - Фабиньо получил желтую карточку.

69 - Все ближе "Ливерпуль" к первой потере очков в текущем чемпионате.

67 - Рэшфорд завершал контратаку "МЮ" ударом из-за пределов штрафной низом - мяч прокатился примерно в метре от штанги.

63 - "Ливерпуль" владеет мячом, но хозяева пока уверенно обороняются.

60 - Замена от Клоппа. Окслейд-Чемберлен вышел вместо Ориги.

56 - И опять досталось Джеймсу. Теперь Фабиньо не церемонился с молодым игроком. Кровь из носа пошла у футболиста "МЮ".

51 - Ван Дейк жестко встретил Джеймса. Понадобилась помощь врачей игроку "МЮ".

49 - Не получилось у "Ливерпуля" начать тайм агрессивно и попытаться быстро забить гол.

46 - Начался второй тайм!

45+2 - Перерыв! 1:0.

43 - Не засчитан гол "Ливерпуля" после VAR! По мнению видеоассистентов арбитра, Мане перед тем, как забить, подыграл себе рукой.

37 - ГООООЛ! "Манчестер Юнайтед" выходит вперед! Контратаку манкунианцев после прострела Джеймса завершил Рэшфорд. Арбитры смотрели видеоповтор - атака хозяев начиналась со спорного фола на Ориги, но было принято решение, что нарушения не было.

36 - Еще один момент возник у ворот "МЮ", но Фирмино бил головой из офсайда. Де Хеа к тому же отразил удар.

34 - А вот и отличный момент, но завершение подвело. Фирмино мог забивать из пределов штрафной после паса Мане, но бразилец пробил как-то уж слишком слабо. Де Хеа легко справился с ударом.

30 - Полчаса позади, а опасных моментов у команд - ноль.

25 - Мактоминай приблизился к штрафной и пробил по центру - мяч в руках у Алиссона.

21 - Перейра убрал мяч под левую и бил с линии штрафной, но Матип подставил ногу - мяч полетел на угловой.

18 - Без голов прошел дебют матча.

13 - Еще удар. Теперь уже у других ворот Вейналдум пробивал из-за штрафной - де Хеа спокойно забрал мяч.

12 - Перейра пробил с дистанции, но мяч катился не в створ, и Алиссон лишь размялся.

11 - "Ливерпуль" провел быструю атаку, которую Фирмино завершил неудачным ударом с острого угла.

10 - Штрафной заработали хозяева на правом фланге, но Робертсон прервал подачу.

9 - "МЮ" больше владеет мячом сейчас. На половине поля "Ливерпуля" идет игра, но без какой-либо остроты.

5 - Довольно спокойно начинается матч. Пока без штрафных играют команды. Прессинг "Ливерпуля" один раз принес свои плоды - мяч был отобран на фланге у штрафной, но развития атака не получила.

1 - Матч начался!

Команды уже размялись. Скоро начнется матч.

Мохамед Салах пропустит матч, так как не успел восстановиться после травмы лодыжки.

Алиссон Беккер возвращается в стартовый состав "Ливерпуля" после травмы

Команды уже на стадионе.

Промо матча от "Юнайтед".

А вот и архивы. Как "Ливерпуль" со Стивеном Джеррардом и Луисом Суаресом огорчал "Ман Юнайтед" на "Олд Траффорд".

"Ливерпуль" вспомнил собственную победу над "Лестером" в прошлом туре.

Big moments 👊



Before today's clash, take a look back at our last @premierleague victory 🔴 pic.twitter.com/K7zHEup267 — Liverpool FC (@LFC) 20 октября 2019 г.

"Ливерпуль" идет без потерь на внутренней арене в нынешнем сезоне. Команда уже одержала восемь подряд побед и на данном этапе остается главным претендентом на титул, но впереди еще длинный сезон.

Более того, серия побед команды Юргена Клоппа с прошлого сезона составляет уже 17 матчей. В прошлом туре мерсисайдцы победили крепкий "Лестер" - 2:1.

"Манчестер Юнайтед" остается в глубоком кризисе и занимает 14-е место в турнирной таблице. Будущее тренерского штаба Уле Гуннара Сульшера в тумане, а в прошлом туре команда уступила "Ньюкаслу" - 0:1.