Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1: онлайн матча АПЛ
В воскресенье, 20 октября, в девятом туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал на "Олд Траффорд" "Ливерпуль".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль".
АПЛ, 9-й тур
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1
Голы: Рэшфорд, 37 - Лаллана, 85
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Магуайр, Уан-Биссака, Линделеф, Рохо, Фред, Джеймс, Мактоминай, Перейра (Уильямс, 90+4), Рэшфорд (Марсьяль, 84)
Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Фабиньо, Вейналдум (Кейта, 82), Хендерсон (Лаллана, 71), Мане, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 60), Фирмино
Видео голов
Онлайн-трансляция матча
90+6 - Матч закончен! 1:1.
90+5 - Игроки "Ливерпуля" просили пенальти, но VAR подсказал, что нарушения не было.
90+4 - Уильямс вышел у "МЮ" вместо Перейры.
90+2 - Опасній удар от Окслейда-Чемберлена метров с семнадцати - рядом со штангой.
90 - Пять минут добавлено ко второму тайму.
88 - Александр-Арнолд красиво бил с лета - мяч пролетел над крестовиной ворот.
85 - ГООООЛ! "Ливерпуль" сравнял счет - 1:1! Прошел прострел с левого фланга, который на дальней штанге замкнул Лаллана. Не было офсайда, гол засчитан.
84 - Вместо Рэшфорда вышел Марсьяль.
83 - Опасно! Фред классно бил от угла штрафной - мяч разминулся с дальней штангой.
82 - Кейта вышел на поле вместо Вейналдума.
80 - Совершенно ничего не получается в атаке у "Ливерпуля".
76 - Фирмино пытался нанести удар головой после навеса со штрафного, но удар не получился - де Хеа завладел мячом без каких-либо трудностей.
73 - Фред в касание пробил с острого угла - удар получился сильным, но неточным.
71 - Вторая замена у "Ливерпуля". Лаллана вышел вместо Хендерсона.
70 - Фабиньо получил желтую карточку.
69 - Все ближе "Ливерпуль" к первой потере очков в текущем чемпионате.
67 - Рэшфорд завершал контратаку "МЮ" ударом из-за пределов штрафной низом - мяч прокатился примерно в метре от штанги.
63 - "Ливерпуль" владеет мячом, но хозяева пока уверенно обороняются.
60 - Замена от Клоппа. Окслейд-Чемберлен вышел вместо Ориги.
56 - И опять досталось Джеймсу. Теперь Фабиньо не церемонился с молодым игроком. Кровь из носа пошла у футболиста "МЮ".
51 - Ван Дейк жестко встретил Джеймса. Понадобилась помощь врачей игроку "МЮ".
49 - Не получилось у "Ливерпуля" начать тайм агрессивно и попытаться быстро забить гол.
46 - Начался второй тайм!
45+2 - Перерыв! 1:0.
43 - Не засчитан гол "Ливерпуля" после VAR! По мнению видеоассистентов арбитра, Мане перед тем, как забить, подыграл себе рукой.
37 - ГООООЛ! "Манчестер Юнайтед" выходит вперед! Контратаку манкунианцев после прострела Джеймса завершил Рэшфорд. Арбитры смотрели видеоповтор - атака хозяев начиналась со спорного фола на Ориги, но было принято решение, что нарушения не было.
36 - Еще один момент возник у ворот "МЮ", но Фирмино бил головой из офсайда. Де Хеа к тому же отразил удар.
34 - А вот и отличный момент, но завершение подвело. Фирмино мог забивать из пределов штрафной после паса Мане, но бразилец пробил как-то уж слишком слабо. Де Хеа легко справился с ударом.
30 - Полчаса позади, а опасных моментов у команд - ноль.
25 - Мактоминай приблизился к штрафной и пробил по центру - мяч в руках у Алиссона.
21 - Перейра убрал мяч под левую и бил с линии штрафной, но Матип подставил ногу - мяч полетел на угловой.
18 - Без голов прошел дебют матча.
13 - Еще удар. Теперь уже у других ворот Вейналдум пробивал из-за штрафной - де Хеа спокойно забрал мяч.
12 - Перейра пробил с дистанции, но мяч катился не в створ, и Алиссон лишь размялся.
11 - "Ливерпуль" провел быструю атаку, которую Фирмино завершил неудачным ударом с острого угла.
10 - Штрафной заработали хозяева на правом фланге, но Робертсон прервал подачу.
9 - "МЮ" больше владеет мячом сейчас. На половине поля "Ливерпуля" идет игра, но без какой-либо остроты.
5 - Довольно спокойно начинается матч. Пока без штрафных играют команды. Прессинг "Ливерпуля" один раз принес свои плоды - мяч был отобран на фланге у штрафной, но развития атака не получила.
1 - Матч начался!
Команды уже размялись. Скоро начнется матч.
Мохамед Салах пропустит матч, так как не успел восстановиться после травмы лодыжки.
Алиссон Беккер возвращается в стартовый состав "Ливерпуля" после травмы
He's back 💪 #AB1 | #MUNLIVpic.twitter.com/VsJFOGaZD4— Liverpool FC (@LFC) 20 октября 2019 г.
Команды уже на стадионе.
Here come the Reds! 🔴— Manchester United (@ManUtd) 20 октября 2019 г.
🚨 This is your five-minute warning for #MUFC team news...#MUNLIVpic.twitter.com/vrvyxuDPUk
We've arrived 👊🔴 #MUNLIVpic.twitter.com/TtiVByeKci— Liverpool FC (@LFC) 20 октября 2019 г.
Промо матча от "Юнайтед".
🔴 A rivalry like no other 🔴#MUNLIV: coming 🔜 pic.twitter.com/nVDaBTGYUS— Manchester United (@ManUtd) 20 октября 2019 г.
А вот и архивы. Как "Ливерпуль" со Стивеном Джеррардом и Луисом Суаресом огорчал "Ман Юнайтед" на "Олд Траффорд".
Another memorable away day at Old Trafford 🔴— Liverpool FC (@LFC) 20 октября 2019 г.
🔜 #MUNLIVpic.twitter.com/WDUYfhBKZr
"Ливерпуль" вспомнил собственную победу над "Лестером" в прошлом туре.
Big moments 👊— Liverpool FC (@LFC) 20 октября 2019 г.
Before today's clash, take a look back at our last @premierleague victory 🔴 pic.twitter.com/K7zHEup267
"Ливерпуль" идет без потерь на внутренней арене в нынешнем сезоне. Команда уже одержала восемь подряд побед и на данном этапе остается главным претендентом на титул, но впереди еще длинный сезон.
Более того, серия побед команды Юргена Клоппа с прошлого сезона составляет уже 17 матчей. В прошлом туре мерсисайдцы победили крепкий "Лестер" - 2:1.
"Манчестер Юнайтед" остается в глубоком кризисе и занимает 14-е место в турнирной таблице. Будущее тренерского штаба Уле Гуннара Сульшера в тумане, а в прошлом туре команда уступила "Ньюкаслу" - 0:1.