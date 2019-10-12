Историческая победа: сборная Андорры по футболу прервала серию из 56 поражений
10:44, 12 октября 2019Футбол
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Андоррцы впервые в своей истории выиграли в матче квалификации Евро-2020
Сборная Андорры минимально обыграла Молдову / фото: twitter.com/fedandfut
Сборная Андорры одержала свою первую победу в квалификации чемпионатов Европы за всю историю.
В седьмом туре отбора на Евро-2020 андоррцы на своем поле минимально обыграли сборную Молдовы - 1:0. Единственный в матче гол забил Марк Валлес.
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До этого сборная Андорры потерпела 56 поражений в 56 матчах в рамках квалификации на Евро.
Победа над Молдовой стала для Андорры всего третьей в истории страны в официальных матча и седьмой с учетом товарищеских поединков, сообщает в Twitter журналист Адриано Дель Монте.
Добавим, что благодаря победе над Молдовой андоррцам удалось подняться на пятое место в отборочной группе.
УНИАН ранее также сообщал о всех результатах матчей отбора на Евро-2020 11 октября.
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