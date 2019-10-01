Арсенал ушел от поражения в матче с Манчестер Юнайтед в АПЛ (видео)

Команды обменялись голами.

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал лондонский "Арсенал".

Команды сыграли вничью - 1:1.

В середине первого тайма хозяева создали первый момент: Андрес Перейра прорвался через центральную зону и пробил, но голкипер Лено спас "канониров". Тем не менее, "Юнайтед" еще до перерыва удалось выйти вперед: Рашфорд отпасовал на Мактоминея, а тот ударом из-за пределов штрафной поразил верхний угол ворот.

"Арсенал" сумел сравнять счет на 59-й минуте. Сака отпасовал на Обамеянга, который переиграл Де Хеа. Сначала арбитр зафиксировал офсайд, но после просмотра VAR решение было изменено.

На 70-й минуте Мактоминей простил "Арсенал", когда пробил головой над перекладиной. В добавленное время Лено спас лондонцев, когда пробивал Рашфорд.

"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 1:1

Голы: Мактоминей, 45 - Обамеянг, 59

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Туанзебе, Магуайр, Линделеф, Янг, Погба, Мактоминей, Джеймс, Лингард (Фред, 74), Перейра (Гринвуд, 74), Рашфорд

"Арсенал": Лено, Чемберс, Сократис, Давид Луис, Колашинац, Гендузи, Джака, Пепе (Нельсон, 75), Торрейра (Себальос, 55), Сака (Уиллок, 80), Обамеянг

Предупреждения: Перейра, Янг, Рашфорд, Лингард - Чемберс, Джака

"Арсенал" набрал 12 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" имеет в активе девять пунктов и идет десятым.

УНИАН ранее сообщал, что Зинченко вернулся в стартовый состав "Манчестер Сити" в победном матче с "Эвертоном".