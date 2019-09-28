Зинченко вернулся в стартовый состав Манчестер Сити в победном матче с Эвертоном (видео)
В седьмом туре английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" в гостях встречался с "Эвертоном".
"Горожане" сумели победить со счетом 3:1.
В основной состав чемпиона Англии вернулся футболист сборной Украины Александр Зинченко, который находился вне заявки в последних двух играх.
Подопечные Пепа Гвардиолы первыми вышли вперед благодаря голу Габриэла Жезуса, но еще до перерыва "Эвертон" сравнял счет. Выйти вперед "Сити" удалось на 71-й минуте - гол на свой счет записал Рияд Марез. Точку на 84-й минуте поставил Рахим Стерлинг.
Зинченко провел всю игру без замен, которая стала восьмой для украинца в нынешнем сезоне.
"Горожане" после семи туров идут вторыми в турнирной таблице АПЛ, отставая от "Ливерпуля" на пять очков.
УНИАН ранее сообщал, что Ярмоленко стал лучшим игроком матча "Вест Хэм" - "Борнмут".