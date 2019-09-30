ФИФА обязала Кардифф заплатить за трансфер погибшего в авиакатастрофе футболиста

Организация вынесла решение в пользу "Нанта".

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение обязать валийский "Кардифф" заплатить французскому "Нанту" за трансфер нападающего Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.

Об этом сообщает BBC.

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Клуб из столицы Уэльса должен будет выплатить французам 6 миллионов евро. Именно такая сумма была прописана в качестве первого транша при оформлении трансфера.

Напомним, 28-летний аргентинский форвард Эмилиано Сала перешел в "Кардифф" из французского "Нанта" в январе. 21 января футболист вылетел на частном самолете в Уэльс, но воздушное судно исчезло с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позже, принадлежало Сале.

"Кардифф" решил не платить за переход и предоставил ФИФА свои доказательства касательно того, что сделка между клубами не имеет юридической силы, так как не была официально зарегистрирована. В частности, клуб настаивал на том, что трансфер был отклонен руководством АПЛ из-за несоответствия правилам лиги.

УНИАН ранее сообщал, что в деле о гибели аргентинского футболиста Салы появился первый подозреваемый.