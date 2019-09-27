"Сможем их сделать": в клубе Первой лиги хотят встретиться с Динамо в Кубке Украины

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк считает, что киевляне пока не в форме.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что хотел бы, чтобы следующим соперником его команды в Кубке Украины стало киевское "Динамо".

В комментарии segodnya.ua, Поворознюк выразил мнение, что "Ингульцу" под силу пройти "Динамо".

"Кого хотим получить в соперники? Киевское "Динамо". Никогда с ними раньше не играли, и вот хочется попробовать свои силы с ними. И я думаю, пока и у них, как у "Карпат", с игрой не все в порядке, мы их тоже сможем "сделать", - сказал Поворознюк.

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На предыдущей стадии Кубка "Ингулец", который представляет Первую лигу, в серии пенальти выбил из борьбы "Карпаты".

В прошлом сезоне "Ингулец", напомним, дошел до финала Кубка Украины, где проиграл "Шахтеру".

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 2 октября. "Динамо" начинает борьбу в турнире с этой стадии.

УНИАН ранее сообщал о результатах матчей третьего предварительного раунда Кубка Украины.