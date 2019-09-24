Стало известно, где будут проходить финалы Лиги чемпионов с 2021 по 2023 годы

УЕФА назвал три города, которые примут главные матчи еврокубка.

В ходе заседания исполнительного комитета УЕФА, которое прошло в Любляне сегодня, 24 сентября, были определены города, в которых пройдут финалы Лиги чемпионов в 2021, 2022 и 2023 годах.

Решения, принятые исполкомом, озвучил президент УЕФА Александер Чеферин.

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Финал Лиги чемпионов сезона 2020-2021 примет стадион "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, в сезоне 2021-2022 решающий матч пройдет на "Альянц-Арене" в Мюнхене, а в сезоне 2022-2023 финальный поединок будет принимать стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Также Чеферин объявил, что финал Лиги Европы в 2021 году пройдет в Севилье.

Напомним, в 2018 году было объявлено, что финал Лиги чемпионов 2019-2020 пройдет на "Олимпийском стадионе" в Стамбуле, а финал Лиги Европы - на арене "Энерга-Гданьск" в Гданьске.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стали известны даты проведения клубного чемпионата мира по футболу-2019.