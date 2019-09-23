Карпаты объявили о подписании экс-нападающего клуба Бундеслиги (фото)
19:07, 23 сентября 2019Футбол
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Львовский клуб усилился очередным легионером.
Лоренцен имеет опыт выступления за Вердер / фото: ФК Карпаты
Немецкий нападающий Мелвин Лоренцен подписал контракт со львовскими "Карпатами".
Об этом сообщила пресс-служба клуба УПЛ.
24-летний футболист будет выступать за "Карпаты" под 36-м номером. Он находился в статусе свободного агента.
Лоренцен уже тренируется с Карпатами / фото: ФК Карпаты
Лоренцен родился в Лондоне и имеет угандийские корни. За сборную Уганды игрок провел один матч в 2016-м году, но в настоящий момент у него немецкое гражданство.
С 2013-го по 2017-й год нападающий принадлежал немецкому "Вердеру", за который провел 14 матчей и забил 1 гол. Позже выступал за нидерландский "АДО Ден Хааг".
УНИАН ранее сообщал, что "Карпаты" уступили "Днепру-1" в УПЛ.
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