Карпаты объявили о подписании экс-нападающего клуба Бундеслиги (фото)

Львовский клуб усилился очередным легионером.

Немецкий нападающий Мелвин Лоренцен подписал контракт со львовскими "Карпатами".

Об этом сообщила пресс-служба клуба УПЛ.

24-летний футболист будет выступать за "Карпаты" под 36-м номером. Он находился в статусе свободного агента.

Лоренцен родился в Лондоне и имеет угандийские корни. За сборную Уганды игрок провел один матч в 2016-м году, но в настоящий момент у него немецкое гражданство.

С 2013-го по 2017-й год нападающий принадлежал немецкому "Вердеру", за который провел 14 матчей и забил 1 гол. Позже выступал за нидерландский "АДО Ден Хааг".

УНИАН ранее сообщал, что "Карпаты" уступили "Днепру-1" в УПЛ.