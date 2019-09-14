Манчестер Сити с Зинченко сенсационно проиграл аутсайдеру АПЛ (видео)
В пятом туре английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде играл против "Норвича", который перед этим матчем занимал предпоследнее место в турнирной таблице.
"Норвич" сумел дважды отличиться в первом тайме - сперва после подачи углового забил Кенни Маклин, а затем после провала "Сити" на левом фланге Теему Пукки отдал пас на Тодда Кантуэлла, который отправил мяч в пустой угол ворот.
До перерыва "горожане" сумели отыграть один мяч - Серхио Агуэро замкнул навес с фланга (предголевой пас отдал украинец Александр Зинченко).
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После ошибки Николаса Отаменди во втором тайме "Сити" пропустил еще раз и отыграться уже не сумел. Гости довольствовались только голом Родри.
"Манчестер Сити" потерял очки уже во второй раз в сезоне и отстает от "Ливерпуля", который идет без потерь, уже на 5 очков.
"Норвич" - "Манчестер Сити" - 3:2
Голы: Маклин, 18, Кэнтуэлл, 28, Пукки, 50 - Агуэро, 45, Родри, 88.
"Норвич": Крул, Байрэм, Амаду, Годфри, Льюис, Маклин, Теттей, Буэндиа (Дрмич, 83), Штиперманн (Србени, 89), Кэнтуэлл, Пукки.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Гюндоган (Де Брюйне, 57), Родри, Д. Силва (Жезус, 58), Б. Силва (Марез, 73), Агуэро, Стерлинг.
Что касается матчей других грандов АПЛ, то "Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" (3:1), "Манчестер Юнайтед" минимально выиграл у "Лестера" (1:0), "Челси" на выезде разобрался с "Вулверхэмптоном" (5:2), а "Тоттенхэм" разгромил "Кристал Пэлас" (4:0).
УНИАН ранее также сообщал о том, что Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом.