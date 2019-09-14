УПЛ: Карпаты взяли три очка в первом матче под руководством нового тренера (видео)

Львовяне на своем поле смогли обыграть Ворсклу.

В рамках седьмого тура чемпионата Украины "Карпаты" во Львове принимали "Ворсклу".

После первого тайма "Ворскла" была впереди благодаря голу Владимира Баенко, но после перерыва Кристиан Понде реализовал пенальти, а на 80-й минуте угловой у ворот гостей закончился голом Марвина Мартинса.

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Отметим, что "Карпаты" проводили свой первый матч под руководством нового главного тренера Романа Санжара.

"Карпаты" набрали 8 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице УПЛ, у "Ворсклы" - 7 очков и восьмая строчка.

"Карпаты" - "Ворскла" - 2:1

Голы: Понде, 69 (с пенальти), Мартинс, 80 - Баенко, 41

"Карпаты": Пидкивка, Мартинс, Халл, Вакуленко, Дубинчак, Клец, Ди Франко (Лейоус, 90+1), Назарина (Войкович, 77), Дженнингс (Бойчук, 65), Понде, Гуцуляк

"Ворскла": Ткаченко, Сапай, Баенко, Чеснаков, Пердута, Петрович (Ндиайе, 85), Габелок, Васин (Якубу, 65), Луизао, Ребенок, Коломоец (Хебай, 85)

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УНИАН ранее также сообщал о том, что "Александрия" в седьмом туре УПЛ обыграла "Днепр-1".