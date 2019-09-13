Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 7-го тура

"Шахтер" будет принимать "Зарю", а "Динамо" встретится с "Десной".

14 и 15 сентября пройдут матчи седьмого тура украинской Премьер-лиги. Расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ 14 сентября 14.00. "Александрия" - "Днепр" Трансляция: "Футбол 2" 17.00. "Карпаты" - "Ворскла" Трансляция: УНИАН ТВ 17.00. "Шахтер" - "Заря" Трансляция: "Футбол 2" 15 сентября 14.00. "Мариуполь" - "Олимпик" Трансляция: "Футбол 1" 17.00. "Динамо" - "Десна" Трансляция: "2+2" 19.30. "Колос" - "Львов" Трансляция: "Футбол 1" УНИАН ранее также сообщал о том, что УПЛ назвала лучших игрока и тренера по итогам августа.

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