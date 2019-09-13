Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 7-го тура
13:25, 13 сентября 2019Футбол
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"Шахтер" будет принимать "Зарю", а "Динамо" встретится с "Десной".
Евгений Коноплянка может дебютировать за Шахтер в официальном матче / фото: ФК Шахтер
14 и 15 сентября пройдут матчи седьмого тура украинской Премьер-лиги.
Расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ
14 сентября
14.00. "Александрия" - "Днепр"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Карпаты" - "Ворскла"
Трансляция: УНИАН ТВ
17.00. "Шахтер" - "Заря"
Трансляция: "Футбол 2"
15 сентября
14.00. "Мариуполь" - "Олимпик"
Трансляция: "Футбол 1"
17.00. "Динамо" - "Десна"
Трансляция: "2+2"
19.30. "Колос" - "Львов"
Трансляция: "Футбол 1"
УНИАН ранее также сообщал о том, что УПЛ назвала лучших игрока и тренера по итогам августа.
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