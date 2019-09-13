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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 7-го тура

13:25, 13 сентября 2019
Футбол
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Евгений Коноплянка может дебютировать за Шахтер в официальном матче / фото: ФК Шахтер

Расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ

14 сентября

14.00. "Александрия" - "Днепр"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Карпаты" - "Ворскла"

Трансляция: УНИАН ТВ

17.00. "Шахтер" - "Заря"

Трансляция: "Футбол 2"

15 сентября

14.00. "Мариуполь" - "Олимпик"

Трансляция: "Футбол 1"

17.00. "Динамо" - "Десна"

Трансляция: "2+2"

19.30. "Колос" - "Львов"

Трансляция: "Футбол 1"

УНИАН ранее также сообщал о том, что УПЛ назвала лучших игрока и тренера по итогам августа.

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Теги: #УПЛ#чемпионат Украины