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Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 8 сентября

23:56, 08 сентября 2019
Футбол
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Финляндия - Италия / REUTERS

Результаты матчей

Группа D

Швейцария - Гибралтар - 4:0

Грузия - Дания - 0:0

Положение команд: Ирландия - 11 очков (5 матчей), Дания - 9 (5), Швейцария - 8 (4), Грузия - 4 (5), Гибралтар - 0 (5)

Группа J

Армения - Босния и Герцеговина - 4:2

Греция - Лихтенштейн - 1:1

Финляндия - Италия - 1:2

Положение команд: Италия - 18 очков (6 матчей), Финляндия - 12 (6), Армения - 9 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Греция - 5 (6), Лихтенштейн - 1 (6)

Группа F

Румыния - Мальта - 1:0

Швеция - Норвегия - 1:1

Испания - Фарерские острова - 4:0

Положение команд: Испания - 18 очков (6 матчей), Швеция - 11 (6), Румыния - 10 (6), Норвегия - 9 (6), Мальта - 3 (6), Фарерские острова - 0 (6)

УНИАН ранее также сообщал о том, что в отборе на Евро-2020 Португалия победила Сербию в битве конкурентов сборной Украины.

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Теги: #Евро-2020 квалификация