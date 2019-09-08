Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 8 сентября

Италия и Испания одержали шестые победы подряд, Армения обыграла Боснию и Герцеговину.

8 сентября в Европе прошли очередные матчи отборочного турнира на континентальное первенство. Результаты матчей Группа D Швейцария - Гибралтар - 4:0 Грузия - Дания - 0:0 Положение команд: Ирландия - 11 очков (5 матчей), Дания - 9 (5), Швейцария - 8 (4), Грузия - 4 (5), Гибралтар - 0 (5) Группа J Армения - Босния и Герцеговина - 4:2 Греция - Лихтенштейн - 1:1 Финляндия - Италия - 1:2 Положение команд: Италия - 18 очков (6 матчей), Финляндия - 12 (6), Армения - 9 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Греция - 5 (6), Лихтенштейн - 1 (6) Группа F Румыния - Мальта - 1:0 Швеция - Норвегия - 1:1 Испания - Фарерские острова - 4:0 Положение команд: Испания - 18 очков (6 матчей), Швеция - 11 (6), Румыния - 10 (6), Норвегия - 9 (6), Мальта - 3 (6), Фарерские острова - 0 (6) УНИАН ранее также сообщал о том, что в отборе на Евро-2020 Португалия победила Сербию в битве конкурентов сборной Украины.

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