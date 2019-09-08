Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 8 сентября
8 сентября в Европе прошли очередные матчи отборочного турнира на континентальное первенство.
Результаты матчей
Группа D
Швейцария - Гибралтар - 4:0
Грузия - Дания - 0:0
Положение команд: Ирландия - 11 очков (5 матчей), Дания - 9 (5), Швейцария - 8 (4), Грузия - 4 (5), Гибралтар - 0 (5)
Группа J
Армения - Босния и Герцеговина - 4:2
Греция - Лихтенштейн - 1:1
Финляндия - Италия - 1:2
Положение команд: Италия - 18 очков (6 матчей), Финляндия - 12 (6), Армения - 9 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Греция - 5 (6), Лихтенштейн - 1 (6)
Группа F
Румыния - Мальта - 1:0
Швеция - Норвегия - 1:1
Испания - Фарерские острова - 4:0
Положение команд: Испания - 18 очков (6 матчей), Швеция - 11 (6), Румыния - 10 (6), Норвегия - 9 (6), Мальта - 3 (6), Фарерские острова - 0 (6)
УНИАН ранее также сообщал о том, что в отборе на Евро-2020 Португалия победила Сербию в битве конкурентов сборной Украины.