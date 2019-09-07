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Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 7 сентября

23:58, 07 сентября 2019
Футбол
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Англия - Болгария / REUTERS

Результаты матчей

Группа А

Косово - Чехия - 2:1

Англия - Болгария - 4:0

Положение команд: Англия - 9 очков (3 матча), Косово - 8 (4), Чехия - 6 (4), Черногория - 2 (4), Болгария - 2 (5)

Группа В

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Литва - Украина - 0:3

Сербия - Португалия - 2:4

Положение команд: Украина - 13 очков (5 матчей), Португалия - 5 (3), Люксембург - 4 (4), Сербия - 4 (4), Литва - 1 (4)

Группа Н

Исландия - Молдова - 3:0

Франция - Албания - 4:1

Турция - Андорра - 1:0

Положение команд: Франция - 12 очков (5 матчей), Турция - 12 (5), Исландия - 12 (5), Албания - 6 (5), Молдова - 3 (5), Андорра - 0 (5)

УНИАН ранее также сообщал о результатах квалификации Евро-2020 6 сентября.

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Теги: #Евро-2020 квалификация