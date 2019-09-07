Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 7 сентября

Украина обыграла Литву, Англия и Франция одержали разгромные победы.

В рамках квалификации на чемпионат Европы-2020 7 сентября состоялось семь матчей. Результаты матчей Группа А Косово - Чехия - 2:1 Англия - Болгария - 4:0 Положение команд: Англия - 9 очков (3 матча), Косово - 8 (4), Чехия - 6 (4), Черногория - 2 (4), Болгария - 2 (5) Группа В Читайте такжеСборная Украины легко обыграла Литву в отборе на Евро-2020 (фото) Литва - Украина - 0:3 Сербия - Португалия - 2:4 Положение команд: Украина - 13 очков (5 матчей), Португалия - 5 (3), Люксембург - 4 (4), Сербия - 4 (4), Литва - 1 (4) Группа Н Исландия - Молдова - 3:0 Франция - Албания - 4:1 Турция - Андорра - 1:0 Положение команд: Франция - 12 очков (5 матчей), Турция - 12 (5), Исландия - 12 (5), Албания - 6 (5), Молдова - 3 (5), Андорра - 0 (5) УНИАН ранее также сообщал о результатах квалификации Евро-2020 6 сентября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter