Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 7 сентября
В рамках квалификации на чемпионат Европы-2020 7 сентября состоялось семь матчей.
Результаты матчей
Группа А
Косово - Чехия - 2:1
Англия - Болгария - 4:0
Положение команд: Англия - 9 очков (3 матча), Косово - 8 (4), Чехия - 6 (4), Черногория - 2 (4), Болгария - 2 (5)
Группа В
Читайте такжеСборная Украины легко обыграла Литву в отборе на Евро-2020 (фото)
Литва - Украина - 0:3
Сербия - Португалия - 2:4
Положение команд: Украина - 13 очков (5 матчей), Португалия - 5 (3), Люксембург - 4 (4), Сербия - 4 (4), Литва - 1 (4)
Группа Н
Исландия - Молдова - 3:0
Франция - Албания - 4:1
Турция - Андорра - 1:0
Положение команд: Франция - 12 очков (5 матчей), Турция - 12 (5), Исландия - 12 (5), Албания - 6 (5), Молдова - 3 (5), Андорра - 0 (5)
УНИАН ранее также сообщал о результатах квалификации Евро-2020 6 сентября.