Молодежная сборная Украины с поражения стартовала в квалификации Евро-2021
20:46, 06 сентября 2019Футбол
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Подопечные Руслана Ротаня в Запорожье проиграли Финляндии.
Украина дома проиграла Финляндии / фото: УАФ
Молодежная сборная Украины провела первый матч в отборе на Евро-2021. В Запорожье "желто-синие" принимали сборную Финляндии и потерпели поражение.
Финская сборная отличилась по разу в каждом из таймов.
Украина U-21 - Финляндия U-21 - 0:2
Голы: Кельман (18), Валакари (81, с пенальти)
Украина U-21: Билык, Конопля, Корниенко, Бондарь, Алибеков, Булеца (Вакула, 74), Топалов (Мудрик, 60), Чеберко, Шапаренко, Козак (Цитаишвили, 46), Сикан (Леднев, 82)
Следующий матч в квалификации украинская сборная проведет 10 сентября, когда будет принимать Мальту.
УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисты сборной Украины U-20 получили по 18 тысяч гривен за победу на ЧМ.
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