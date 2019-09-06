Молодежная сборная Украины с поражения стартовала в квалификации Евро-2021

Подопечные Руслана Ротаня в Запорожье проиграли Финляндии.

Молодежная сборная Украины провела первый матч в отборе на Евро-2021. В Запорожье "желто-синие" принимали сборную Финляндии и потерпели поражение.

Финская сборная отличилась по разу в каждом из таймов.

Украина U-21 - Финляндия U-21 - 0:2

Голы: Кельман (18), Валакари (81, с пенальти)

Украина U-21: Билык, Конопля, Корниенко, Бондарь, Алибеков, Булеца (Вакула, 74), Топалов (Мудрик, 60), Чеберко, Шапаренко, Козак (Цитаишвили, 46), Сикан (Леднев, 82)

Следующий матч в квалификации украинская сборная проведет 10 сентября, когда будет принимать Мальту.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисты сборной Украины U-20 получили по 18 тысяч гривен за победу на ЧМ.