Избившие людей российские футболисты выйдут на свободу по УДО

Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание в колонии общего режима.

Cуд удовлетворил ходатайство российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что потерпевшая сторона не стала возражать против УДО футболистов. Во ФСИН России заявили, что Кокорин и Мамаев получили положительную характеристику для освобождения.

Заключенные выйдут на свободу через десять дней - после того, как истечет срок подачи апелляции на решение по УДО со стороны прокуратуры и потерпевших.

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Напомним, Кокорин был приговорен к одному году и шести месяцам, а Мамаев - к одному году и пяти месяцам заключения в колонии общего режима. Если бы не условно-досрочное освобождение, Кокорину пришлось бы находиться за решеткой до 7 декабря, а Мамаеву - до 6 ноября.

Отметим, что до заключения Кокорин выступал за "Зенит". Его контракт с питерским клубом истек 30 июня 2019 года. Контракт Мамаева с "Краснодаром" был в одностороннем порядке разорван клубом после того, как футболист был осужден.

В октябре прошлого года Кокорин и Мамаев в компании своих друзей стали участниками двух драк в центре Москвы, в результате которых пострадали российские чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей "Первого канала" Виталий Соловчук. В результате драк осуждены были не только футболисты, но также их друг Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл.

УНИАН ранее также сообщал о том, что звездный бразильский футболист Неймар обратился к фанатам в связи с обвинениями в изнасиловании.