Ворскла подписала двух легионеров перед закрытием трансферного окна (фото)

Полтавчане усилились двумя полузащитниками.

Полтавская "Ворскла" подписала французского полузащитника Пап-Альюна Ндиайе и уроженца Танзании Йохана Мкомолу перед закрытием трансферного окна.

Об этом сообщила пресс-служба клуба УПЛ.

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21-летний Ндиайе подписал контракт на два года и выбрал 92-й игровой номер. Подробности перехода Мкомолы клуб не сообщил.

Ндиайе - воспитанник "Валансьена", а в прошлом он выступал за "Бари" и "Болонью". Последним клубом игрока перед переездом в Украину была испанская "Лорка Депортива".

"Очень рад оказаться в "Ворскле". Я поражен, насколько здесь все хорошо организовано, отлажен тренировочный процесс. Еще хотел бы поблагодарить ребят, которые тепло меня приняли, во всем помогают. Больше всего общаюсь с франкоязычным Кане, а еще с Мартыненко и капитаном Чеснаковым", - отметил новичок.

УНИАН ранее сообщал, что "Александрия" подписала французского легионера.