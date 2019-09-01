Украинская Премьер-лига: результаты матчей 6-го тура, таблица

Состоялись матчи шестого тура чемпионата Украины по футболу.

С 30 августа по 1 сентября прошли матчи шестого тура украинской Премьер-лиги. "Шахтер" выиграл в шестой раз подряд, "Александрия" одержала победу и поднялась в топ-5, а "Динамо" вновь потеряло очки. Результаты матчей "Десна" - "Карпаты" - 0:0 "Днепр-1" - "Колос" - 2:1 Голы: Назаренко, 58, Когут, 90+3 - Морозко, 17 "Ворскла" - "Александрия" - 0:1 Гол: Шастал, 23 "Львов" - "Мариуполь" - 0:1 Гол: Вакула, 62 "Олимпик" - "Шахтер" - 0:4 Голы: Мораес, 13, 80, Соломон, 45+3, Марлос, 60 "Заря" - "Динамо" - 2:2 Голы: Громов, 42, Абу Ханна, 82 - Родригес, 17, Де Пена, 36 Турнирная таблица УНИАН ранее также опубликовал видеообзор матча "Днепр-1" - "Колос".

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