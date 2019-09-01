цей матеріал доступний українською

Украинская Премьер-лига: результаты матчей 6-го тура, таблица

22:05, 01 сентября 2019
Футбол
218 0
Жуниор Мораес оформил дубль и сделал два ассиста в матче с Олимпиком / фото: ФК Шахтер

"Шахтер" выиграл в шестой раз подряд, "Александрия" одержала победу и поднялась в топ-5, а "Динамо" вновь потеряло очки.

Результаты матчей

"Десна" - "Карпаты" - 0:0

"Днепр-1" - "Колос" - 2:1

Голы: Назаренко, 58, Когут, 90+3 - Морозко, 17

"Ворскла" - "Александрия" - 0:1

Гол: Шастал, 23

"Львов" - "Мариуполь" - 0:1

Гол: Вакула, 62

"Олимпик" - "Шахтер" - 0:4

Голы: Мораес, 13, 80, Соломон, 45+3, Марлос, 60

"Заря" - "Динамо" - 2:2

Голы: Громов, 42, Абу Ханна, 82 - Родригес, 17, Де Пена, 36

Турнирная таблица

Турнирная таблица УПЛ / upl.ua

УНИАН ранее также опубликовал видеообзор матча "Днепр-1" - "Колос".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо#Шахтер#УПЛ#чемпионат Украины