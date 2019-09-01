Украинская Премьер-лига: результаты матчей 6-го тура, таблица
22:05, 01 сентября 2019Футбол
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Состоялись матчи шестого тура чемпионата Украины по футболу.
Жуниор Мораес оформил дубль и сделал два ассиста в матче с Олимпиком / фото: ФК Шахтер
С 30 августа по 1 сентября прошли матчи шестого тура украинской Премьер-лиги.
"Шахтер" выиграл в шестой раз подряд, "Александрия" одержала победу и поднялась в топ-5, а "Динамо" вновь потеряло очки.
Результаты матчей
"Десна" - "Карпаты" - 0:0
"Днепр-1" - "Колос" - 2:1
Голы: Назаренко, 58, Когут, 90+3 - Морозко, 17
"Ворскла" - "Александрия" - 0:1
Гол: Шастал, 23
"Львов" - "Мариуполь" - 0:1
Гол: Вакула, 62
"Олимпик" - "Шахтер" - 0:4
Голы: Мораес, 13, 80, Соломон, 45+3, Марлос, 60
"Заря" - "Динамо" - 2:2
Голы: Громов, 42, Абу Ханна, 82 - Родригес, 17, Де Пена, 36
Турнирная таблица
Турнирная таблица УПЛ / upl.ua
УНИАН ранее также опубликовал видеообзор матча "Днепр-1" - "Колос".
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