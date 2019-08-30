У бывшего тренера Барселоны и сборной Испании умерла 9-летняя дочь

Специалист в последнее время постоянно находился рядом с тяжелобольным ребенком.

Бывший главный тренер сборной Испании и "Барселоны" Луис Энрике потерял 9-летнюю дочь Ксану из-за тяжелой болезни.

Об этом 49-летний специалист написал на своей странице в Twitter.

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"Наша дочь Ксана скончалась в возрасте девяти лет после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой. Мы благодарим всех за поддержку в этот период, а также за деликатность и понимание.

Ксана, мы будем очень скучать по тебе и никогда не забудем. Надеемся, что однажды снова встретимся. Ты будешь путеводной звездой нашей семья. Покойся с миром, твои родные", - написал Энрике.

Энрике по семейным обстоятельствам покинул сборную Испании в июне, после чего долго не появлялся на публике.

Тренера уже поддержали многие известные футболисты - Серхио Рамос, Альваро Мората и другие.

"Мистер, вся наша поддержка и любовь тебе и твоей семье. Нет слов, но мы всегда рядом с тобой", - написал Рамос.

"Нет слов, которые могли бы утешить вас в эти трудные моменты, мистер, но отсюда мы посылаем вам всю силу и любовь мира. Пусть Ксана покоится с миром", - отметил Мората.

УНИАН ранее сообщал, что бывший футболист сборной Ганы скончался в 40 лет.