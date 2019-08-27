Шахтер заплатил аутсайдеру УПЛ за ничью с Динамо - СМИ

"Олимпик" получил от "горняков" 200 тысяч долларов за отобранные у "Динамо" очки.

Донецкий "Шахтер" заплатил донецкому "Олимпику" за ничью в матче пятого тура украинской Премьер-лиги против "Динамо".

Об этом сообщил ведущий шоу "Та То Таке" на YouTube Сергей Болотников.

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"Олимпику" прилетел подарок от "Шахтера" за ничью с "Динамо". По нашей информации, это 200 тысяч долларов", - сказал ведущий шоу.

"Единственное, неизвестно, как эти средства будут делиться в клубе. Потому что в прошлых сезонах 50% забирал клуб, 50% делила между собой команда", - добавил Болотников.

Напомним, матч "Динамо" - "Олимпик" завершился вничью со счетом 1:1.

Донецкий клуб набрал свое первое очко в текущем сезоне и располагается на последней строчке в таблице УПЛ.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Алексей Михайличенко похвалил игроков "Динамо" после ничьей с "Олимпиком".