"Сверху ничего не упадет": Михайличенко похвалил игроков за самоотдачу после ничьей с Олимпиком

Тренер доволен действиями игроков во втором тайме.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился мыслями о выступлении команды в ничейном поединке с донецким "Олимпиком" (1:1) в пятом туре УПЛ.

Специалиста цитирует "Динамомания".

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"Конечно же, мне не так хотелось провести свой первый матч. Говорю не об игре, а о результате. Есть разочарование, но я понимаю, что это футбол. Мог быть любой результат. Что касается игры, то первый тайм в нашем исполнении получился не таким, каким его ожидали и договаривались. Не было тех скоростей и динамики, которых бы хотелось. С большим трудом проходили выстроенные "Олимпиком" оборонительные редуты и практически не угрожали воротам.

Второй тайм был намного интенсивнее. Мы включили скорости еще до удаления. После удаления у соперника нам стало немного легче. Контригры как таковой уже не было. После пропущенного в простой ситуации мяча нужно было отыгрываться. Благодарен ребятам, что они пытались вырвать победу до 95-й минуты.

Первый тайм у нас немного не получился. Мы отдавали себе отчет, что "Олимпик" закроется большими силами. Чтобы расшатать его оборону, нужно было очень много движения и быстрой работы с мячом. Это получалось не до конца. Было мало скоростей. Во втором тайме мы прибавили, и тактически все стало на свои места. Но реализация и индивидуальное мастерство тоже очень важны. Над этим нужно работать в тренировочном процессе. Сверху ничего не упадет", - отметил главный тренер.

Безвыигрышная серия "Динамо" во всех турнирах теперь составляет четыре матча. После этой ничьей в активе у команды 7 очков и пятое место в таблице УПЛ (одна игра в запасе).

Этот матч был первым для "Динамо" под руководством тренерского штаба Алексея Михайличенко.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в пятом туре УПЛ "Десна" крупно обыграла "Александрию".