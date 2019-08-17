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Десна - Колос - 0:0: видео матча

16:37, 17 августа 2019
Футбол
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Десна добыла две победы в трех турах / фото: footboom.com

УПЛ, 4-й тур

Десна - Колос - 0:0

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, А. Фаворов, Огиря, Кузик (Картушов, 69), Богданов (Дегтярев, 70), Калитвинцев, Филиппов

"Колос": Яшков, Сахневич, Гавриш (Парамонов, 20, Рябов, 50), Максименко, Черноморец, Задоя, Морозко, Милько, Смирный (Костышин, 76), Лысенко, Нехтий

Предупреждения: Д. Фаворов, Гитченко, Мостовой, Богданов, Огиря - Максименко, Милько

Видео матча

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Теги: #футбол#Десна#УПЛ#Колос