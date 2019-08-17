Десна - Колос - 0:0: видео матча

Команды провели матч в Чернигове.

В субботу, 17 августа, черниговская "Десна" принимала на своем поле "Колос" в рамках 4-го тура украинской Премьер-лиги. УПЛ, 4-й тур Десна - Колос - 0:0 "Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, А. Фаворов, Огиря, Кузик (Картушов, 69), Богданов (Дегтярев, 70), Калитвинцев, Филиппов "Колос": Яшков, Сахневич, Гавриш (Парамонов, 20, Рябов, 50), Максименко, Черноморец, Задоя, Морозко, Милько, Смирный (Костышин, 76), Лысенко, Нехтий Предупреждения: Д. Фаворов, Гитченко, Мостовой, Богданов, Огиря - Максименко, Милько Видео матча Football Hub

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