Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 4-го тура
15:25, 16 августа 2019Футбол
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На выходных в чемпионате Украины пройдет пять поединков из шести.
Шахтер встретится со Львовом / фото: ФК Шахтер
17 и 18 августа пройдут матчи четвертого тура украинской Премьер-лиги.
На этих выходных состоится пять матчей из шести. Встреча "Мариуполя" и "Динамо" была перенесена на 25 сентября в связи с участием команд в еврокубках.
Расписание трансляций матчей 4-го тура УПЛ
17 августа
14.00. "Ворскла" - "Днепр-1"
Трансляция: "Футбол 2".
17.00. "Десна" - "Колос"
Трансляция: УНИАН ТВ, FootballHub.
18 августа
17.00. "Олимпик" - "Карпаты"
Трансляция: "Футбол 1"
19.30. "Львов" - "Шахтер"
Трансляция: Футбол 1"
19.30. "Заря" - "Александрия"
Трансляция: УНИАН ТВ, FootballHub.
УНИАН ранее также сообщал о том, что форвард "Зари" был признан лучшим игроком третьего тура УПЛ.
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