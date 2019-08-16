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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 4-го тура

15:25, 16 августа 2019
Футбол
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Шахтер встретится со Львовом / фото: ФК Шахтер

На этих выходных состоится пять матчей из шести. Встреча "Мариуполя" и "Динамо" была перенесена на 25 сентября в связи с участием команд в еврокубках.

Расписание трансляций матчей 4-го тура УПЛ

17 августа

14.00. "Ворскла" - "Днепр-1"

Трансляция: "Футбол 2".

17.00. "Десна" - "Колос"

Трансляция: УНИАН ТВ, FootballHub.

18 августа

17.00. "Олимпик" - "Карпаты"

Трансляция: "Футбол 1"

19.30. "Львов" - "Шахтер"

Трансляция: Футбол 1"

19.30. "Заря" - "Александрия"

Трансляция: УНИАН ТВ, FootballHub.

УНИАН ранее также сообщал о том, что форвард "Зари" был признан лучшим игроком третьего тура УПЛ.

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Теги: #Динамо#Шахтер#Заря#УПЛ#чемпионат Украины