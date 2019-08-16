Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 4-го тура

На выходных в чемпионате Украины пройдет пять поединков из шести.

17 и 18 августа пройдут матчи четвертого тура украинской Премьер-лиги. На этих выходных состоится пять матчей из шести. Встреча "Мариуполя" и "Динамо" была перенесена на 25 сентября в связи с участием команд в еврокубках. Расписание трансляций матчей 4-го тура УПЛ 17 августа 14.00. "Ворскла" - "Днепр-1" Трансляция: "Футбол 2". 17.00. "Десна" - "Колос" Трансляция: УНИАН ТВ, FootballHub. 18 августа 17.00. "Олимпик" - "Карпаты" Трансляция: "Футбол 1" 19.30. "Львов" - "Шахтер" Трансляция: Футбол 1" 19.30. "Заря" - "Александрия" Трансляция: УНИАН ТВ, FootballHub. УНИАН ранее также сообщал о том, что форвард "Зари" был признан лучшим игроком третьего тура УПЛ.

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