Футболист Барселоны оценил работу Шевченко в сборной Украины

Иван Ракитич похвалил наставника национальной команды.

Полузащитник "Барселоны" и сборной Хорватии Иван Ракитич поделился впечатлением от работы Андрея Шевченко во главе сборной Украины.

Хавбек обсудил успехи украинцев в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

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"Шевченко был выдающимся футболистом. Как тренер он уже навел порядок в главной команде Украины.

Когда Хорватия играла с Украиной, то чувствовалось, то у ваших футболистов есть план на матч. А это очень важно, когда каждый футболист понимает, что нужно делать в каждой отдельно взятой ситуации.

Отношусь к сборной Украины с большим уважением. Уверен, что вы успешно завершите квалификацию на Евро-2020. А Шевченко в будущем станет сильным тренером", - заявил Ракитич.

Напомним, после четырех матчей сборная Украины в отборе на Евро-2020 набрала 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В.

УНИАН ранее сообщал, что стартовала продажа билетов на матч Украина - Литва.