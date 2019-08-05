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Футболист Барселоны оценил работу Шевченко в сборной Украины

21:59, 05 августа 2019
Футбол
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Ракитич уверен, что Шевченко станет сильным тренером / фото: AS

Хавбек обсудил успехи украинцев в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

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"Шевченко был выдающимся футболистом. Как тренер он уже навел порядок в главной команде Украины.

Когда Хорватия играла с Украиной, то чувствовалось, то у ваших футболистов есть план на матч. А это очень важно, когда каждый футболист понимает, что нужно делать в каждой отдельно взятой ситуации. 

Отношусь к сборной Украины с большим уважением. Уверен, что вы успешно завершите квалификацию на Евро-2020. А Шевченко в будущем станет сильным тренером", - заявил Ракитич.

Напомним, после четырех матчей сборная Украины в отборе на Евро-2020 набрала 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В.

УНИАН ранее сообщал, что стартовала продажа билетов на матч Украина - Литва.

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Теги: #сборная Украины#Андрей Шевченко