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Определились соперники Зари и Мариуполя по третьему раунду квалификации Лиги Европы

00:37, 02 августа 2019
Футбол
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Келвин Стенгс, АЗ / REUTERS

"Заря" в третьем раунде встретится с болгарским ЦСКА.

После минимальной победы над хорватским "Осиеком" на своем поле (1:0) клуб из Софии со счетом 0:1 проиграл в основное и дополнительное время на выезде. Но в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее (4:3).

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Соперником "Мариуполя", который начинает свой путь в квалификации с третьего раунда, будет нидерландский АЗ.

Во втором раунде АЗ прошел шведский "Хеккен" (0:0 дома и 3:0 на выезде).

Матчи третьего раунда квалификации ЛЕ пройдут 8 и 15 августа.

Как сообщал УНИАН, во втором раунде квалификации "Заря" прошла черногорскую "Будучность".

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Теги: #Мариуполь#Лига Европы#Заря