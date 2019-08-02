Определились соперники Зари и Мариуполя по третьему раунду квалификации Лиги Европы
00:37, 02 августа 2019Футбол
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В третьем раунде квалификации ЛЕ Украину представят два клуба.
Келвин Стенгс, АЗ / REUTERS
Стали известны соперники "Зари" и "Мариуполя" по третьему раунду квалификации Лиги Европы.
"Заря" в третьем раунде встретится с болгарским ЦСКА.
После минимальной победы над хорватским "Осиеком" на своем поле (1:0) клуб из Софии со счетом 0:1 проиграл в основное и дополнительное время на выезде. Но в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее (4:3).
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Соперником "Мариуполя", который начинает свой путь в квалификации с третьего раунда, будет нидерландский АЗ.
Во втором раунде АЗ прошел шведский "Хеккен" (0:0 дома и 3:0 на выезде).
Матчи третьего раунда квалификации ЛЕ пройдут 8 и 15 августа.
Как сообщал УНИАН, во втором раунде квалификации "Заря" прошла черногорскую "Будучность".
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