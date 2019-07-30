Лига чемпионов: результаты ответных матчей второго раунда квалификации

30 июля состоялись очередные поединки квалификации главного клубного турнира Европы.

30 июля прошли ответные матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Результаты матчей Путь чемпионов АПОЭЛ (Кипр) - "Сутьеска" (Черногория) - 3:0 (первый матч - 1:0) "Маккаби" (Израиль) - "Клуж" (Румыния) - 2:2 (первый матч - 0:1) "Нымме Калью" (Эстония) - "Селтик" (Шотландия) - 0:2 (первый матч - 0:5) "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Сабуртало" (Грузия) - 3:0 (первый матч - 2:0) "Валлетта" (Мальта) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1 (первый матч - 1:3) Путь представителей лиг Читайте такжеУкраинец Швед отметился эффектным голом за Селтик в Лиге чемпионов (видео) "Базель" (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды) - 2:1 (первый матч - 2:3) "Олимпиакос" (Греция) - "Витория" (Чехия) - 4:0 (первый матч - 0:0) Таким образом, в следующий раунд вышли кипрский АПОЭЛ, румынский "Клуж", шотландский "Селтик", хорватское "Динамо" Загреб, венгерский "Ференцварош", швейцарский "Базель" и греческий "Олимпиакос". Напомним, киевское "Динамо" вступит в борьбу в квалификации с третьего раунда отбора. УНИАН ранее сообщал о результатах жеребьевки третьего раунда квалификации ЛЧ.

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