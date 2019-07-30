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Лига чемпионов: результаты ответных матчей второго раунда квалификации

23:44, 30 июля 2019
Футбол
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Олимпиакос разгромил соперника / фото: twitter.com/olympiacos_org

Результаты матчей

Путь чемпионов

АПОЭЛ (Кипр) - "Сутьеска" (Черногория) - 3:0 (первый матч - 1:0)

"Маккаби" (Израиль) - "Клуж" (Румыния) - 2:2 (первый матч - 0:1)

"Нымме Калью" (Эстония) - "Селтик" (Шотландия) - 0:2 (первый матч - 0:5)

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Сабуртало" (Грузия) - 3:0 (первый матч - 2:0)

"Валлетта" (Мальта) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1 (первый матч - 1:3)

Путь представителей лиг

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"Базель" (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды) - 2:1 (первый матч - 2:3)

"Олимпиакос" (Греция) - "Витория" (Чехия) - 4:0 (первый матч - 0:0)

Таким образом, в следующий раунд вышли кипрский АПОЭЛ, румынский "Клуж", шотландский "Селтик", хорватское "Динамо" Загреб, венгерский "Ференцварош", швейцарский "Базель" и греческий "Олимпиакос".

Напомним, киевское "Динамо" вступит в борьбу в квалификации с третьего раунда отбора. 

УНИАН ранее сообщал о результатах жеребьевки третьего раунда квалификации ЛЧ.

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Теги: #футбол#Лига чемпионов#Базель#Ференцварош#Селтик