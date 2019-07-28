"Не стоит таких денег": Суркис оценил вероятность перехода Неймара в Динамо

Президент киевлян подчеркнул, что у клуба нет денег на зарплату бразильца.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал вероятность подписания клубом футболиста сборной Бразилии Неймара.

Такой вопрос президенту задали на YouTube-канале Трендец.

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"Думаю, это невозможно из-за его зарплаты. Футболист он, конечно, большой, великий, можно сказать. Думаю, тем и отличаются великие футболисты, что они попадают в такие скандалы.

Роналду закончил играть в "Реале", перешел спокойно в "Ювентус". Да, закончился контракт. Тот же Месси, который играет всю жизнь в "Барселоне".

Все эти скандалы вокруг Неймара, цифра 220 миллионов – мне кажется, не стоит сегодня ни один футболист в мире таких денег", - отметил Суркис.

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" провело презентацию летних новичков команды.