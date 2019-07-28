"Не стоит таких денег": Суркис оценил вероятность перехода Неймара в Динамо
13:29, 28 июля 2019Футбол
160 0
Президент киевлян подчеркнул, что у клуба нет денег на зарплату бразильца.
Игорь Суркис считает цены на игроков завышенными / фото: dynamo.kiev.ua
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал вероятность подписания клубом футболиста сборной Бразилии Неймара.
Такой вопрос президенту задали на YouTube-канале Трендец.
Читайте такжеБитва за Суперкубок: анонс матча Динамо - Шахтер
"Думаю, это невозможно из-за его зарплаты. Футболист он, конечно, большой, великий, можно сказать. Думаю, тем и отличаются великие футболисты, что они попадают в такие скандалы.
Роналду закончил играть в "Реале", перешел спокойно в "Ювентус". Да, закончился контракт. Тот же Месси, который играет всю жизнь в "Барселоне".
Все эти скандалы вокруг Неймара, цифра 220 миллионов – мне кажется, не стоит сегодня ни один футболист в мире таких денег", - отметил Суркис.
Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" провело презентацию летних новичков команды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter