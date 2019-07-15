Барселона представила самого громкого новичка лета (фото, видео)

Антуан Гризманн пополнил каталонский клуб.

"Барселона" официально представила новичка команды - нападающего сборной Франции Антуана Гризманна.

28-летний футболист перешел из мадридского "Атлетико" за 120 миллионов евро. Нападающему была вручена футбола с 17-м номером, а контракт рассчитан на пять лет.

Сумма отступных в соглашении с действующим чемпионом мира составляет 800 миллионов евро.

"Я счастлив играть в одной команде с Месси. С нетерпением жду возможности увидеть его работу на тренировках. Хочу поскорее присоединиться к новым партнерам и тренерскому штабу. Очень надеюсь, что смогу радовать болельщиков клуба и добиваться новых побед", - заявил француз на презентации.

Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 по 2019 год. На счету нападающего 133 гола в 257 матчах за клуб.

Как сообщал УНИАН, ранее "Атлетико" выступал с обвинениями в адрес "Барселоны" и Гризманна.