Тренер сборной Хорватии назвал "маленькой ошибкой" нашумевшее видео со словами "Слава Украине"

Златко Далич вспомнил про видео годичной давности со словами Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал видео с участием экс-футболистов "Динамо" Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые сказали "Слава Украине!" после победы над Россией на ЧМ-2018.

В интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс" Далич назвал поступок Виды и Вукоевича ошибкой.

"Это была маленькая ошибка. Всегда происходит что-то негативное, от этого никуда не деться. Но Вида извинился. Я надеюсь, это никогда больше не повторится", - сказал Далич.

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Тренер также прокомментировал отстранение Вукоевича от работы со сборной:

"Вукоевич был отчислен из команды сразу же, да. Мы понимали, что была допущена ошибка, и должны быть санкции. Вернется ли он в сборную? Увидим".

Напомним, Вида и Вукоевич посвятили победу в 1/4 финала ЧМ-2018 над Россией в том числе и украинцам. На видео Вида сказал: "Слава Украине! Давай-давай!", а Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!".

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист высказался об отношениях с Россией, заявив, что "все провоцируют политики".