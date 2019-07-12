Требуют еще 80 миллионов: Атлетико может подать в суд на Барселону из-за трансфера Гризманна

В мадридском клубе считают, что должны были получить отступные в размере 200 миллионов евро.

Мадридский "Атлетико" выступил с официальным заявлением касательно перехода французского нападающего Антуана Гризманна в "Барселону".

На своем официальном сайте "матрасники" заявили, что требуют за Гризманна 200 миллионов евро отступных, а не 120, которые уже были заплачены.

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"Атлетико" считает, что уплаченная сумма недостаточна для выполнения положения об аннулировании контракта, поскольку очевидно, что соглашение игрока и "Барселоны" было достигнуто до того, как пункт об уменьшении суммы отступных с 200 до 120 миллионов евро вступил в силу", - говорится в заявлении.

В "Атлетико" подчеркивают, что Гризманн знал о предстоящем трансфере еще в конце прошлого сезона. Француз сделал заявление об уходе из клуба 14 мая, тогда как пункт, согласно которому отступные игрока снизились, вступил в силу 1 июля.

В связи с этим мадридский клуб изучает возможность защиты своих прав в суде.

Отметим, что юрист Гризманна сегодня, 12 июля, прибыл в офис испанской Ла Лиги и выплатил отступные в размере в 120 миллионов евро, что позволило французу расторгнуть контракт с "Атлетико".

Как сообщал УНИАН, ранее "Атлетико" уже выступал с обвинениями в адрес "Барселоны".