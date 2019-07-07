Месси пожаловался на коррупцию в футболе и отказался от медали Кубка Америки (фото)
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отказался от медали за третье место в Кубке Америки.
Месси, который получил красную карточку в матче за бронзу против Чили, не появился на церемонии награждения и отсутствовал на командном фото.
Снимок опубликовал Goal.com в Twitter.
Lionel Messi refused to turn up to Argentina's medal ceremony after being sent off against Chile 😬#CopaAmericapic.twitter.com/FjjoNEzkRz— Goal (@goal) 6 июля 2019 г.
Позже Месси объяснил, почему не пошел получать медаль.
"Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения. Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение, а нам - выйти в финал. Футбол разрушен. Нужно говорить правду", - сказал Месси, которого в Twitter цитирует журналист Рой Немер.
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Аргентинец также выразил уверенность в том, что Бразилия выиграет домашний Кубок Америки:
"Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии".
Как сообщал УНИАН, в полуфинале Аргентина проиграла Бразилии со счетом 0:2, после чего Месси жаловался на судейство. В матче за третье место аргентинская команда обыграла Чили - 2:1.