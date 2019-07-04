Знаменитый голландский футболист завершил карьеру

Арьен Роббен не стал делиться планами на будущее.

Бывший полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил о завершении карьеры.

Об этом он заявил в комментарии изданию Ziggosport.nl.

"Я принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. Конечно, это решение стало самым трудным в моей карьере. Сердце и разум в такой ситуации не могут оценивать ситуацию одинаково", - отметил 35-летний голландец.

За свою карьеру Роббен завоевал 29 трофеев, выступая за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию".

Кроме того, в составе сборной Нидерландов атакующий полузащитник провел 96 поединков и забил 37 голов, а также стал серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионата мира.

Ранее УНИАН сообщал, что "Челси" возглавила легенда клуба.