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Знаменитый голландский футболист завершил карьеру

20:26, 04 июля 2019
Футбол
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Арьен Роббен / REUTERS

Об этом он заявил в комментарии изданию Ziggosport.nl.

"Я принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. Конечно, это решение стало самым трудным в моей карьере. Сердце и разум в такой ситуации не могут оценивать ситуацию одинаково", - отметил 35-летний голландец.

За свою карьеру Роббен завоевал 29 трофеев, выступая за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию". 

Кроме того, в составе сборной Нидерландов атакующий полузащитник провел 96 поединков и забил 37 голов, а также стал серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионата мира.

Ранее УНИАН сообщал, что "Челси" возглавила легенда клуба.

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Теги: #футбол#Бавария