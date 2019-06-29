В Шахтер вернется нападающий из чемпионата Испании

Густаво Бланко Лещук покинет "Малагу".

Аргентинский нападающий Густаво Бланко Лещук в ближайшее время вернется в расположение "Шахтера" из испанской "Малаги".

Об этом сообщило издание Eldesmarque.

27-летний футболист присоединится к "горнякам" 3 июля на сборе в Австрии. У "Малаги" есть опция выкупа Бланко Лещука за 2,5 миллиона евро, но клуб не готов потратить такую сумму на трансфер.

В прошлом сезоне аргентинец провел за испанскую команду 41 матч, забил 9 голов и сделал 8 ассистов. Стоит отметить, что за "Малагу" также выступает украинский форвард Евгений Селезнев.

Ранее УНИАН сообщал, что защитник "Шахтера" перешел в португальский клуб.