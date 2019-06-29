В Шахтер вернется нападающий из чемпионата Испании
17:59, 29 июня 2019Футбол
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Густаво Бланко Лещук покинет "Малагу".
Бланко Лещук может получить еще один шанс в Шахтере / фото: Marca
Аргентинский нападающий Густаво Бланко Лещук в ближайшее время вернется в расположение "Шахтера" из испанской "Малаги".
Об этом сообщило издание Eldesmarque.
27-летний футболист присоединится к "горнякам" 3 июля на сборе в Австрии. У "Малаги" есть опция выкупа Бланко Лещука за 2,5 миллиона евро, но клуб не готов потратить такую сумму на трансфер.
В прошлом сезоне аргентинец провел за испанскую команду 41 матч, забил 9 голов и сделал 8 ассистов. Стоит отметить, что за "Малагу" также выступает украинский форвард Евгений Селезнев.
Ранее УНИАН сообщал, что защитник "Шахтера" перешел в португальский клуб.
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