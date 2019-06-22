Выиграл для девушки розового слона: игрок сборной Украины Зинченко показал, как отдыхает в США (фото, видео)
15:19, 22 июня 2019Футбол
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Украинский полузащитник вместе со своей девушкой проводит отпуск в Лос-Анджелесе.
Александр Зинченко на отдыхе с Владой Седан / фото: instagram.com/zinchenko_96
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко вместе со своей девушкой, телеведущей Владой Седан отправился на отдых в Лос-Анджелес.
Фото и видео Зинченко опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
Украинский футболист, который на днях подписал новый долгосрочный контракт с "Манчестер Сити", в парке развлечений выиграл для своей девушки огромного игрушечного слона.
"Не убейся", - сказала, смеясь, Влада, когда Зинченко нес слона и добавила: "Говорит мне, у тебя парень добытчик".
Игрок сборной Украины также добавил фото с поцелуем.
Как сообщал УНИАН, ранее Зинченко во время отпуска также посетил Москву.
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