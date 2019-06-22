Выиграл для девушки розового слона: игрок сборной Украины Зинченко показал, как отдыхает в США (фото, видео)

Украинский полузащитник вместе со своей девушкой проводит отпуск в Лос-Анджелесе.

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко вместе со своей девушкой, телеведущей Владой Седан отправился на отдых в Лос-Анджелес.

Фото и видео Зинченко опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Украинский футболист, который на днях подписал новый долгосрочный контракт с "Манчестер Сити", в парке развлечений выиграл для своей девушки огромного игрушечного слона.

"Не убейся", - сказала, смеясь, Влада, когда Зинченко нес слона и добавила: "Говорит мне, у тебя парень добытчик".

Игрок сборной Украины также добавил фото с поцелуем.

Как сообщал УНИАН, ранее Зинченко во время отпуска также посетил Москву.