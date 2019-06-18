цей матеріал доступний українською

Футболист сборной Украины Зинченко посетил Москву

12:47, 18 июня 2019
Футбол
476 0
Александр Зинченко с мамой / фото: instagram.com/zinchenko_96

В сети появились снимки Зинченко в Москве. Фанаты, которые сфотографировались с футболистом, выложили фото в Instagram.

Читайте такжеЗинченко стал одним из двух самых дорогих футболистов Украины

"Я все еще не понял, что он делал там", - подписал один из фанатов снимок с Зинченко возле стадиона "Лужники".

Как сообщает footboom.com, в столице России у Зинченко проживают мама и отчим. Мать Александра развелась с отцом футболиста, который остался в Радомышле, после чего вышла замуж за тренера детской команды ильичевского "Монолита" Виктора Карпета. Вскоре они переехали в Москву.

Интересно, что свой дебютный гол в составе сборной Украины (в 2015 году в матче против Румынии) Зинченко посвятил своему отчиму, который тренировал футболиста с одиннадцати лет.

Напомним, в период с 2015 по 2016 годы Зинченко выступал за российскую "Уфу", откуда перешел в "Манчестер Сити".

УНИАН ранее также сообщал о том, что в "Манчестер Сити" приняли решение по будущему Зинченко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Александр Зинченко