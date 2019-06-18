Футболист сборной Украины Зинченко посетил Москву

У игрока "Манчестер Сити" в столице России проживают мама и отчим.

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко проводит отпуск в Москве.

В сети появились снимки Зинченко в Москве. Фанаты, которые сфотографировались с футболистом, выложили фото в Instagram.

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"Я все еще не понял, что он делал там", - подписал один из фанатов снимок с Зинченко возле стадиона "Лужники".

Как сообщает footboom.com, в столице России у Зинченко проживают мама и отчим. Мать Александра развелась с отцом футболиста, который остался в Радомышле, после чего вышла замуж за тренера детской команды ильичевского "Монолита" Виктора Карпета. Вскоре они переехали в Москву.

Интересно, что свой дебютный гол в составе сборной Украины (в 2015 году в матче против Румынии) Зинченко посвятил своему отчиму, который тренировал футболиста с одиннадцати лет.

Напомним, в период с 2015 по 2016 годы Зинченко выступал за российскую "Уфу", откуда перешел в "Манчестер Сити".

УНИАН ранее также сообщал о том, что в "Манчестер Сити" приняли решение по будущему Зинченко.