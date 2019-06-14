Призер чемпионата Италии сделал предложение по трансферу игрока сборной Украины

"Аталанта", которая пробилась в Лигу чемпионов, хочет подписать Руслана Малиновского.

Итальянская "Аталанта" сделала бельгийскому "Генку" предложение по трансферу украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Об этом сообщает nieuwsblad.be.

"Аталанта" предлагает за украинского футболиста 12 миллионов евро. Бельгийский клуб эта сумма не устраивает - "Генк" хочет заработать на продаже Малиновского 20 миллионов.

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Кроме того, источник отмечает, что в "Генке" предложили украинцу продлить контракт на год с повышением зарплаты.

Напомним, по итогам чемпионата Италии "Аталанта" заняла третье место и в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

Ранее СМИ также сообщали об интересе к украинцу со стороны "Наполи" и "Сампдории".

УНИАН также сообщал о том, что немецкий "Шальке" планирует избавиться от украинца Евгения Коноплянки.