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Призер чемпионата Италии сделал предложение по трансферу игрока сборной Украины

10:56, 14 июня 2019
Футбол
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Руслан Малиновский / УНИАН

Об этом сообщает nieuwsblad.be.

"Аталанта" предлагает за украинского футболиста 12 миллионов евро. Бельгийский клуб эта сумма не устраивает - "Генк" хочет заработать на продаже Малиновского 20 миллионов.

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Кроме того, источник отмечает, что в "Генке" предложили украинцу продлить контракт на год с повышением зарплаты.

Напомним, по итогам чемпионата Италии "Аталанта" заняла третье место и в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

Ранее СМИ также сообщали об интересе к украинцу со стороны "Наполи" и "Сампдории".

УНИАН также сообщал о том, что немецкий "Шальке" планирует избавиться от украинца Евгения Коноплянки.

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Теги: #Генк#трансферы#Руслан Малиновский#Аталанта