Отбор на Евро-2020: как сборная Украины готовилась к матчу против Люксембурга (фото, видео)

У украинской сборной было два дня, чтобы подготовиться к поединку с Люксембургом.

Сборная Украины сегодня, 10 июня, проведет матч четвертого тура квалификации Евро-2020 против сборной Люксембурга.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Люксембург.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, на следующий день после разгромной победы над Сербией (5:0) тренерский штаб сборной разделил команду на две группы - те, кто играл против сербов с первых минут, остались в отеле для восстановительных процедур, а те, кто не играл, или выходил на замену, провели тренировку на стадионе "Украина", Вечером команду ждало теоретическое занятие.

9 июня команда уже в полном составе провела тренировку на "Арене Львов".

Предматчевая тренировка сборной Украины - в фоторепортаже УАФ и УНИАН.

Видео тренировок украинской сборной опубликовал канал FOOTBOOM на YouTube.

УНИАН также сообщал о том, что Андрей Шевченко рассказал о высокой мотивации Украины на матч с Люксембургом.