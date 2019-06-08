"Полетела бутылка": игроки сборной Украины рассказали, как Шевченко мотивировал их перед матчем с Сербией

Главный тренер сборной Украины в раздевалке произнес "сильную речь".

Футболисты сборной Украины Александр Караваев и Евгений Коноплянка рассказали о том, как Андрей Шевченко мотивировал игроков перед матчем против Сербии.

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"Речь, которую сказал перед матчем Шевченко в раздевалке, нас так завела. Что именно он говорил? Давайте это останется между нами. Речь была очень сильная. Мы выполнили, что от нас требовали, это принесло свои плоды. Нас это очень сильно мотивировало, я видел, как горели глаза у игроков на поле и на скамейке", - отметил Караваев, которого цитирует Tribuna.com.

Коноплянка рассказал, что Шевченко едва не попал в кого-то из игроков бутылкой:

"Там бутылка как полетела... Не буду говорить, кого она чуть не убила, но он хорошо нас мотивировал перед игрой. Но мы и сами это понимали. Можно было и без этого броска... Я шучу. На самом деле, все правильно. Мы с первых минут завелись и контролировали ход поединка", - сказал Коноплянка в комментарии каналу Footboom на YouTube.

Напомним, Украина разгромила Сербию со счетом 5:0.

УНИАН также опубликовал фотогалерею матча Украина - Сербия.