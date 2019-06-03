Парад Ливерпуля после победы в Лиге чемпионов посетило 750 тысяч человек (фото, видео)
"Ливерпуль" провел чемпионский парад после победы в финале Лиги чемпионов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Фанаты вышли на улицы города, а победители ЛЧ проехали по городу с кубком на крыше автобуса.
По данным полиции, парад посетило около 750 тысяч человек.
Видео также было опубликовано в Twitter-аккаунте "Ливерпуля".
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не отказал себе в удовольствии выпить пива. Фанаты пели знаменитую "You will never walk alone", а игроки "Ливерпуля" - о том, как покорили Европу.
You'll Never Walk Alone. pic.twitter.com/AO1ejUnYco— Liverpool FC (@LFC) 2 июня 2019 г.
One, two, three, four, five...SIX!! 😁 pic.twitter.com/KZ66RqrJ8W— Liverpool FC (@LFC) 2 июня 2019 г.
WE'VE CONQUERED ALL OF EUROPE! Take it away, lads... 🎶🎶#SixTimespic.twitter.com/6Rmb9UZPU3— Liverpool FC (@LFC) 2 июня 2019 г.
Парад "Ливерпуля" - в фоторепортаже REUTERS.
Напомним, "Ливерпуль" в шестой раз в истории стал победителем главного клубного турнира Европы. В финале "красные" со счетом 2:0 обыграли "Тоттенхэм".
Как сообщал УНИАН, ранее Юрген Клопп прокомментировал победу "Ливерпуля" в финале ЛЧ.