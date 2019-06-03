Парад Ливерпуля после победы в Лиге чемпионов посетило 750 тысяч человек (фото, видео)

Фанаты вышли на улицы города, чтобы отпраздновать шестую победу "красных" в главном клубном турнире Европы.

"Ливерпуль" провел чемпионский парад после победы в финале Лиги чемпионов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Фанаты вышли на улицы города, а победители ЛЧ проехали по городу с кубком на крыше автобуса.

По данным полиции, парад посетило около 750 тысяч человек.

Видео также было опубликовано в Twitter-аккаунте "Ливерпуля".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не отказал себе в удовольствии выпить пива. Фанаты пели знаменитую "You will never walk alone", а игроки "Ливерпуля" - о том, как покорили Европу.

Парад "Ливерпуля" - в фоторепортаже REUTERS.

Напомним, "Ливерпуль" в шестой раз в истории стал победителем главного клубного турнира Европы. В финале "красные" со счетом 2:0 обыграли "Тоттенхэм".

Как сообщал УНИАН, ранее Юрген Клопп прокомментировал победу "Ливерпуля" в финале ЛЧ.