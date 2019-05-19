Месси повторил фантастический рекорд чемпионата Испании

Нападающий Барселоны вновь стал лучшим бомбардиром испанской Примеры.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в шестой раз в карьере стал лучшим бомбардиром по итогам чемпионата Испании и повторил рекорд по этому показателю.

Об этом в Twitter сообщает испанский журналист Педро Мартин.

Месси повторил достижение экс-форварда "Атлетика" Тельмо Сарры, который становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезонах 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51 и 1952/53.

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Что касается форварда "Барселоны", то он забивал больше всех в Примере в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019.

Дубль в заключительном матче чемпионата Испании против "Эйбара", который завершился вничью 2:2, позволил Месси завершить турнир, забив 36 голов.

Второе место в нынешней гонке бомбардиров Примеры разделили нападающий "Барселоны" Луис Суарес и форвард "Реала" Карим Бензема, которые забили по 21 голу.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Месси вручили одну из высших наград Каталонии.