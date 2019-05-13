Зинченко получил от СМИ самую высокую оценку в чемпионском матче Ман Сити

Зинченко стал первым украинским футболистом в истории, которому удалось выиграть чемпионат Англии дважды.

Авторитетное английское издание Manchester Evening News высоко оценило действия украинского футболиста "Манчестер Сити" в матче против "Брайтона" в последнем туре Премьер-лиги.

За свою игру в чемпионском матче Александр получил от журналистов отличный балл "8". Выше издание не оценило никого в составе триумфаторов, сообщает zbirna.com.

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«Умные действия на своем фланге. Отличное чувство момента для движения вперед и назад. Неплохо справился с реактивным Нокаром», - написано в комментарии к оценке Зинченко.

Как сообщал УНИАН, победа "Ман Сити" в выездном матче с "Брайтоном" (4:1) принесла команде Хосепа Гвардиолы второй чемпионский титул подряд. Подобный трюк в Англии не удавался никому на протяжении последних десяти лет. Серьезную лепту в достижение "Горожан" внес и футболист сборной Украины Александр Зинченко.

Стоит добавить, что Зинченко стал первым украинским футболистом в истории, которому удалось выиграть чемпионат Англии дважды.

Напомним, фанаты манчестерского клуба посвятили украинскому игроку песню.