1/2 финала Лиги Европы: Арсенал обыграл Валенсию, Челси сыграл вничью с Айнтрахтом

Две команды из Лондона имеют лучшие шансы сыграть в финале Лиги Европы в Баку.

В четверг вечером в Лондоне и Франкфурте-на-Майне состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы.

Лондонский "Арсенал" дома сумел победить испанскую "Валенсию" со счетом 3:1. Левантийская команда вела в счете после быстрого гола Диакаби, однако английские "Канониры" так же оперативно не только выравняли положение, но и вышли вперед благодаря дублю Александра Ляказетта.

Читайте такжеВрач клуба Порту рассказал, от чего зависит будущее Касильяса в футболе

После перерыва тот же Ляказетт мог сделать хет-трик, но точку в матче поставил Обамеянг, который уже в компенсированное время сделал преимущество своей команды более весомым - 3:1.

Немецкий "Айнтрахт" в то же принимал "Челси" и добился ничьей на своем поле - 1:1. На гол форварда немецкого клуба Йовича на 23-й минуте лондонские "Аристократы" ответили перед самым перерывом - отличился Педро. Во втором тайме обе команды могли добиться успеха, но удар Давида Луиза со штрафного приняла на себя перекладина, а попытки "Айнтрахта" вырвать победу также не увенчались успехом. Выездная ничья - 1:1 - дает чуть больше шансов перед ответной дуэлью "Челси".

Ответные матчи в парах состоятся 9 мая.

Финальный матч Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку.