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1/2 финала Лиги Европы: Арсенал обыграл Валенсию, Челси сыграл вничью с Айнтрахтом

00:00, 03 мая 2019
Футбол
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"Арсенал" обыграл "Валенсию" - 3:1 / REUTERS

Лондонский "Арсенал" дома сумел победить испанскую "Валенсию" со счетом 3:1. Левантийская команда вела в счете после быстрого гола Диакаби, однако английские "Канониры" так же оперативно не только выравняли положение, но и вышли вперед благодаря дублю Александра Ляказетта. 

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После перерыва тот же Ляказетт мог сделать хет-трик, но точку в матче поставил Обамеянг, который уже в компенсированное время сделал преимущество своей команды более весомым - 3:1. 

Немецкий "Айнтрахт" в то же принимал "Челси" и добился ничьей на своем поле - 1:1. На гол форварда немецкого клуба Йовича на 23-й минуте лондонские "Аристократы" ответили перед самым перерывом - отличился Педро. Во втором тайме обе команды могли добиться успеха, но удар Давида Луиза со штрафного приняла на себя перекладина, а попытки "Айнтрахта" вырвать победу также не увенчались успехом.  Выездная ничья - 1:1 - дает чуть больше шансов перед ответной дуэлью "Челси".

Ответные матчи в парах состоятся 9 мая. 

Финальный матч Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку.  

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Теги: #Челси#Арсенал Лондон#Лига Европы результаты#Валенсия