Футболист Ливерпуля признан лучшим игроком сезона в АПЛ (фото)

Вирджил ван Дейк признан лучшим по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком сезона 2018-2019 в английской Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Об этом сообщает официальный аккаунт "Ливерпуля" в Twitter.

По итогам голосования футболистов, ван Дейк опередил других претендентов на награду: Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро, Бернарду Силву (все - "Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль") и Эдена Азара ("Челси").

Нидерландский защитник получил награду на церемонии, которая прошла в Лондоне.

В текущем сезоне ван Дейк принял участие во всех 36 матчах АПЛ за "Ливерпуль", забил три гола и отдал две голевые передачи. Также отметим, что "Ливерпуль" является лучшей командой чемпионата по количеству пропущеных мячей (20 голов в 36 матчах).

Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что нападающий "Саутгемптона" забил самый быстрый гол в истории АПЛ.